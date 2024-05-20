Кая Каллас подтвердила, что солдаты альянса присутствуют на Украине и не исключила отправку туда эстонских военных.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Правительство Эстонии

На фоне успехов российской армии в ходе проведения Специальной военной операции президент Франции Эммануэль Макрон как-то проявил неслыханную словесную воинственность и заявил, что не исключает отправки французского воинского контингента на Украину. Правда, потом глава Пятой республики несколько отыграл назад и заявил, что это только один из вариантов. Если переводить с дипломатического языка на общедоступный, то Макрон дал понять, что его немного "неправильно поняли".

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Неоднократные заявления президента Франции о возможности отправки контингента НАТО на территорию Украины вызвали довольно бурную реакцию западных столицах. Причем резко негативную. Категорическое "нет" относительно этой затеи сказали США, Германия, Польша... То есть те государства, которые действительно имеют вес в западном мире. Однако инициатива Макрона была с воодушевлением подхвачена более мелким членами Североатлантического альянса – республиками Прибалтики. Последние, если верить неоднократным заверениям некоторых политических деятелей, чуть ли не в одиночку "обороняют" весь восточный фланг НАТО.

В частности, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что имеет разрешение Сейма на отправку литовского воинского контингента на Украину. Исключительно для учебной миссии. Главе правительства Литвы вторит и её подчинённый – руководитель МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, который в своём интервью британской прессе сказал, что отправка инструкторов на Украину стала бы первым шагом к реализации инициативы Макрона. По версии Ландсбергиса, обучение ВСУ военными из альянса на территории Украина является "более практичным". Только этих "инструкторов" необходимо прикрыть западными средствами ПВО.

Дискуссии на тему отправки своих военных для помощи Киеву шли и в Эстонии. Об этом сообщали СМИ. Предлагалось, что бравые эстонские военные могли бы взять на себя вспомогательные функции в тыловых районах Западной Украины, чтобы высвободить подразделения ВСУ и отправить их на фронт. Однако такая идея вызвала крайне негативную реакцию в обществе и о ней "забыли".

Если судить по официальным заявлениям из европейских столиц, то инициатива Макрона вызвала резкое отторжение. Никто не хочет прямого конфликта с Россией, никто не хочет жертв среди собственных военных. Так ли это на самом деле? Не так. И косвенным подтверждением являются слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

В своём интервью британской ежедневной газете Financial Times глава эстонского правительства заявила, что некоторые страны НАТО уже обучают солдат ВСУ... на поле боя.

"Есть страны, которые уже обучают солдат на поле боя", – сказала она.

По версии Каллас, присутствие солдат альянса на Украине не является эскалацией. Как заявила политик, если российский снаряд попадёт в западных инструкторов, это не означает автоматическое применение пятой статьи Североатлантического альянса, которая предусматривает коллективный ответ в случае нападения на одно или несколько государств НАТО. Премьер-министр Эстонии конкретизировала ситуацию, отметив, что каждая страна блока сама берёт на себя все риски, связанные с отправкой "персонала" на Украину.

Что касается возможности отправки эстонского воинского контингента на Украину, то Кая Каллас отметила, что вопрос остаётся открытым и исключать ничего нельзя.

P.S. В общем, если верить Каллас, то в странах НАТО всё же не смогли отказаться от затеи президента Франции Макрона. Когда премьер Эстонии говорила о некоторых странах НАТО, которые уже обучают ВСУ на поле боя, вероятно, она имела в виду Великобританию и Польшу. Британский спецназ присутствует в зоне конфликта с самого начала, об этом проговорился даже глава Командования специальных операций США Брайан Фентон. А на факт присутствия польских кадровых военных, которые работают под видом "добровольцев", указывает постоянно растущее количество захоронений на военных мемориальных кладбищах Польши. Об этом уже сообщала польская пресса.