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crazycat21
Министр обороны Германии Писториус запросил дополнительно €3,8 миллиарда для помощи Украине
Довольно любопытный материал на эту тему вышел на страницах румынского военно-аналитического ресурса. Информация приводится со ссылкой на немецкую прессу

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: EPA

Коллективный Запад продолжает активно "помогать" Киеву. Традиционно главным спонсором киевского режима являются Соединённые Штаты. На втором месте по объёмам военной помощи находится Германия. 

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Стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил у правительства страны дополнительно €3,8 миллиарда для оказания военной помощи Украине. Довольно любопытный материал на эту тему вышел на страницах румынского военно-аналитического ресурса. Информация приводится со ссылкой на немецкую прессу.

Как говорится в материале румынских экспертов, в текущем году Германия уже предложила Украине помощь на сумму 7,1 миллиарда евро. Эти средства пойдут на оплату военной продукции, которые Киев напрямую закупает у промышленности. Часть обещанной суммы направлена на восполнение вооружений, которые бундесвер уже передал ВСУ.

Как пишет издание, Украине срочно нужна дополнительная поддержка, чтобы не проиграть "оборонительную битву". Поэтому министр обороны Германии Писториус заговорил о выделении дополнительных 3,8 миллиарда евро уже в текущем финансовом году.

Defense Romania cсообщает, что из обещанных ранее Берлином 7,1 миллиарда евро на покупку вооружения и боеприпасов осталось лишь всего 300 миллионов. Борис Писториус уже беседовал на эту тему с канцлером Олафом Шольцем и с министром финансов Кристианом Линднером. Новые расходы на Украину должны быть представлены Бундестагу в июне. При этом должны быть указаны конкретные источники финансирования этой "помощи", поскольку глава минфина Линднер не желает, чтобы Германия брала на себя дополнительные долговые обязательства.

Фактически министр финансов выразил одобрение инициативе Писториуса, но с некоторым оговорками. В немецком минфине заявили, что Германия не должна прекращать поддержку обороноспособности Украины. Если имеется возможность, то Берлин должен поставить больше оружия в текущем году. Но прибегать к кредитам не надо. Если внутри правительства Германии удастся достичь консенсуса по данному вопросу, то министерство финансов найдёт источники средств.

Defense Romania со ссылкой на немецкие СМИ также сообщает, что с оборонным бюджетом самой Германии на 2025 год дела обстоят несколько сложнее. Министр обороны Писториус заявил о дополнительных требованиях для бундесвера в размере 6,7 миллиарда евро. В то же время его министерство заложило на военную помощь Украине в следующем году 5 миллиардов евро.

#новости #украина #политика #оружие #германия #военная помощь #писториус
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