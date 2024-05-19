Запуск корабля был отложен на четыре дня для того, чтобы оценить утечки гелия перед отправкой в космос двух астронавтов

Starliner автономно приближается к Международной космической станции во время беспилотного орбитального полета в мае 2022 года. Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA и авиационно-космическая корпорация Boeing отложили запуск пилотируемой космической капсулы Starliner. Решение было принято в пятницу 17 мая. Запуск корабля был отложен на четыре дня для того, чтобы оценить утечки гелия перед отправкой в космос двух астронавтов. Соответствующую информацию со ссылкой на NASA опубликовало информационное агентство Reeuters.

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Отмечено, что запланированный на май старт Starliner уже несколько раз откладывался. В последний раз он бы перенесён на 21 мая.

Причиной переносов старта помимо утечки гелия названы технические проблемы с ракетой-носителем Atlas 5. Вообще реализация всей программы Starliner отстаёт от первоначального графика уже на несколько лет. Кроме того, она уже превысила запланированный бюджет на 1,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Reuters, последний перенос старта даст больше времени для мероприятий по устранению утечки гелия. Об этом заявили в NASA. Запуск космического корабля теперь состоится не ранее 15-09 по восточному времени (19-09 по Гринвичу) 25 мая, в субботу.

Корпорация Boeing разрабатывает пилотируемый космический аппарат Starliner уже больше десяти лет. Программа направлена на то, чтобы предоставить NASA второй космический аппарат, способный доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и с неё обратно на Землю. Пилотируемая капсула Crew Dragon от компании SpaceX, разработанная в рамках аналогичной программы, впервые доставила астронавтов в космос в 2020 году.

Запланированная миссия космического корабля Starliner, которая получила название Crewed Flight Test ("Лётные испытания с экипажем") должна стать последним тестом перед тем, как аппарат будет сертифицирован космическим агентством США для выполнения полётов с астронавтами к МКС. Корпорация Boeing выполнила первый беспилотный полёт Starliner к МКС в 2022 году.

P.S. Что-то американскому авиационно-космическому гиганту Boeing в последние годы откровенно не везёт.