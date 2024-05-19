О китайском опыте копирования вооружения и военной техники.

Китайский макет американского эсминца. Фото: соцсети

Давно известно, что промышленность Китая имеет склонность к поразительно точному копированию образцов удачной западной продукции. Иногда это копирование производится с сугубо практическими целями для решения некоторых прикладных задач.

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Эсминцы класса Arleigh Burke ("Арли Бёрк"), оснащённые управляемым ракетным оружием, являются основой американского военного флота. Согласно открытым данным, в настоящее время в боевом составе ВМС США числятся 68 таких кораблей. Необходимо отметить, что это достаточно удачные, сбалансированные и многофункциональные боевые корабли, позволяющие Вашингтону проецировать силу в различных регионах Мирового океана, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, эти эсминцы с системой Aegis ("Иджис" – Эгида) являются основой противоракетной обороны Штатов.

Осенью 2022 года Вашингтон опубликовал новую Стратегию национальной обороны, где чёрным по белому написано, что главной угрозой национальной безопасности США является растущая военная и экономическая мощь Китая. КНР назвали "самым весомым и системным вызовом национальной безопасности США". То есть если перевести на общедоступный понятный всем язык, то Штаты первыми взяли курс на конфронтацию с возможным военным решением своих внутренних и внешних проблем.

В период нарастающего глобального противостояния Китаю ничего не остаётся делать, как готовится к конфликту и укреплять свои вооружённые силы, обучать личный состав. А эффективное обучение невозможно без хороших "практических" пособий. Поэтому китайские конструкторы и инженеры взяли и построили полноразмерный макет... американского ракетного эсминца типа "Арли Бёрк". Исключительно ради обучения личного состава ВМС НОАК.

Как сообщил профильный ресурс Bulgarian Military, в социальных сетях появилась фотография этого "американского эсминца" (макета). Он используется китайскими военными моряками в качестве "корабля-мишени" для подготовки личного состава к выполнению противокорабельных задач. Судя по всему, китайский макет является ходовым, то есть имеет собственные двигатели [прим.].

Использование ВМС НОАК этого макета является свидетельством того, что официальный Пекин рассматривает США как своего главного противника в потенциальном конфликте.

Болгарское издание сообщает, что стратегия применения реалистичных моделей не является новой для Народно-освободительной армии Китая – НОАК. Пекин давно применяет такой метод подготовки своих военных. Были даже созданы реалистичные копии новейших китайских палубных истребителей J-31. Модели самолётов, размещённые на палубах авианосцев ВМС Китая, обеспечивают важные пространственные привязки и сценарии обучения личного состава.

Когда дело доходит до обучения военнослужащих, Китай применяет инновационный подход. Китайцы даже построили копию американского авианосца в натуральную величину прямо посередине пустыни. Помимо макета авианосца там же в пустыне находятся и макеты пары эсминцев класса "Арли Бёрк". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные ещё в ноябре 2021 года.

Причиной нарастания конфронтации между Китаем и США является Тайвань. С одной стороны, Вашингтон постоянно заявляет, что придерживается принципа "единого Китая", то есть ни о какой независимости острова от континентального Китая речи быть не должно. С другой стороны, Белый дом поддерживает Тайвань всеми возможными способами и средствами.

После победы Лай Цзин-дэ на выборах на Тайване напряжение между Пекином и Тайбэем сильно возросло. Тайваньские аналитики считают, что Пекин своими действиями пытается оказать давление на новые власти Тайваня. В последнее время отмечен рост присутствия кораблей ВМС НОАК в акватории вокруг острова, а военные самолёты НОАК намеренно близко приближаются к Тайваню. Кроме того Пекин постоянно проводит в этом районе разнообразные военные учения, в том числе с отработкой десантных операций.

P.S. Похоже, что в Вашингтоне всё же всерьёз решили разобраться со своими основным геополитическим противником. Первыми начинать страшно. Поэтому в качестве инструмента или повода Вашингтон постарается в будущем использовать тайваньский вопрос. В надежде, что потом подтянется вся остальная западная коалиция. В Пекине это прекрасно понимают и загодя готовятся.