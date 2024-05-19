Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Грант Шэппс: Великобритания не хочет прямого военного столкновения с Россией
Глава британского минобороны дал понять, что ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Фото: EPA / EFE

В ходе проведения Специальной военной операции на сопредельной территории ВС РФ полностью владеют инициативой. Национальная экономика России постоянно показывает рост, невзирая на огромное количество санкций со стороны Запада, а военная промышленность страны постоянно наращивает объемы выпускаемой продукции. В общем, всё не так как планировали западные политики в своих мечтах.

реклама

На фоне этого в европейских столицах постоянно подогревается антироссийская риторика. Как заявляют многие представители западных правящих элит, Россия якобы в скором времени, в течение ближайших лет, может напасть на одну из стран НАТО [а то и сразу на несколько]. После того, как разберётся на украинском театре. И это при том, что Москва неоднократно заявляла о том, что Россия не намерена ни на кого нападать в силу отсутствия каких-либо резонов: политических, экономических либо военных. Лишь бы сам Североатлантический альянс не лез и не провоцировал.

Одним из западных политиков, которые активно раздувают антироссийскую повестку является министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Этот господин с берегов туманного Альбиона ещё в начале апреля 2024 года заявил, что НАТО находится "в предвоенном состоянии", поэтому страны альянса должны увеличить расходы на оборону до необходимых 2% от ВВП, чтобы не играть в "русскую рулетку". А главная угроза для Североатлантического альянса, по мнению этого деятеля, якобы исходит от России, Китая, Ирана и КНДР.

В настоящее время Великобритания оказывает весьма активную поддержку Украине. И эта поддержка выражается не только в финансировании и поставках вооружения Киеву. Участие британских военных "инструкторов" в конфликте уже по факту является секретом Полишинеля. Тем более что на эту тему проговорился даже генерал Брайан Фентон – глава Командования сил специальных операций США (USSOCOM). Он заявил о том, что американских военнослужащих на Украине не было, но всю информацию о происходящем там Пентагон получал от британских спецназовцев. Последние занимались "тестированием" новых подходов в современной войне на реальном театре боевых действий. 

То есть Лондон так или иначе уже оказался втянутым в конфликт. Причём не косвенно, а напрямую. Но лондонские политики всячески отвергают данный факт. И заверят в том, что "не хотят" военной конфронтации с Россией. 

В частности, министр обороны Великобритании Грант Шэппс в своём интервью BBC заявил, что Лондон не хочет прямого военного столкновения с Россией. Такие слова британский политик произнёс, отвечая на вопрос журналиста, почему Великобритания помогла Израилю в  отражении атаки дронами со стороны Ирана, но не может оказать аналогичную поддержку России.

"Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну" – сказал Шэппс.

Со слов главы британского военного ведомства, ситуации на Украине и в Израиле "сильно" отличаются.

P.S. Если перефразировать сравнение Шэппса ситуаций на Украине и в Израиле, то для понимания западной публики оно бы звучало так – "это другое". Конечно другое, поскольку Израиль является одним из главных союзников США. Дружба с Израилем позволяет Штатам контролировать весь Ближний Восток. Украина к разряду первоочередных союзников Вашингтона не относится.

Что касается заявления Шэппса об отсутствии намерений Великобритании напрямую конфликтовать с Россией, вероятно, британский министр подразумевал участие в непосредственных боевых действиях официального воинского контингента страны. В Лондоне боятся. И правильно делают. Тем более Лондон уже предупрежден Москвой после слов главы МИД Великобритании Кэмерона о правомерности применения Украиной британского оружия по объектам на территории России.

#новости #россия #украина #сво #политика #великобритания #геополитика
4
Показать комментарии (4)
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
44
Первые девять российских перспективных лайнеров МС-21 будут поставлены авиакомпаниям уже в следующем году
18
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
7
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
8
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
+
TP-Link представила новый маршрутизатор BE7200 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7
1
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
Надежды на адекватность не оправдались: Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов
+
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
1
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
1
ЦБ РФ: Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт достигла рекордных значений
1
«АвтоВАЗ» потратил 330 млн рублей на модернизацию производства — теперь «Нивы» будут собирать быстрее
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
+
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
1
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
7
Sony готовит новую PSP с поддержкой видеоигр для PlayStation 4
+
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
7
Складной Vivo X Fold 3 Pro будет оснащён системой обработки изображений ZEISS
+
Новые 8-ядерные процессоры Loongson будет иметь производительность 12-го поколения Intel Core i7
+

Популярные статьи

Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
9
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
56
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
3
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
10
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
39
Топ-7 процессоров на 2024 год
50
Почему запрет на импорт урана из России заставил напрячься всю атомную промышленность США
+
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
73
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
6
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
8

Сейчас обсуждают

glavhyilo
17:48
надо идти и шерстью на изнанку их вывернуть значит.
Медведев раскритиковал YandexGPT за "трусость" и "лицемерную избирательность" при ответах на вопросы
Михаил Авраменко
17:41
Конечно не хочет. Поэтому и воюет чужими руками.
Грант Шэппс: Великобритания не хочет прямого военного столкновения с Россией
Виталий Шило
17:41
Обновлять дорогое оборудование ежеквартально никто не сможет и не потянет экономически. Или вы хотите, чтобы прокатные станы или фрезерные станки выпускались со скоростью обновления видеокарт Nvidia и...
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
glavhyilo
17:37
за зелей бриты стоят,за порошенко пиндосы.
WP: Уже 21 мая пребывание Владимира Зеленского на посту президента Украины станет нелегитимным
Yilec
17:35
Да, яндекс и его сервисы по чуть-чуть гадят в России. Вроде и законы не нарушают, а вонь от них всё сильнее.
Медведев раскритиковал YandexGPT за "трусость" и "лицемерную избирательность" при ответах на вопросы
AleksK
17:34
Охренеть тебе в кастрюльку насрали. Я смотрю чем хуже дела на фронте тем круче говно заливаемое вам в кастрюльки
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
John Doe
17:33
Так посчитай, сколько нужно двд дисков, чтобы записать 18Тб, например. Потом посчитай, сколько это стоит. Потом посмотри, сколько стоит 1 диск на 18Тб и ещё один для резервной копии. А, ну и сколько м...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Yilec
17:29
Наглосаксы привыкли жар чужими руками загребать, ypoды кoн4eнные.
Грант Шэппс: Великобритания не хочет прямого военного столкновения с Россией
glavhyilo
17:21
истории афгана пиндосы чёто не хотят,всё про персидский залив трут.Просто у пиндосов нихера не получается,а выборы у них в ноябре 2024 и надо хоть в игре показать победную историю.Это предвыборно у ни...
Wall Street Journal: Новая Call of Duty будет в Xbox Game Pass
Павел Ретровский
17:18
Я сколько не покупал флешек. Все умерли через 3 года , какая раньше. Hdd то же ненадежный носитель. Через 11 лет хрякнул. И не включается. А диск DWD пока еще читается и без проблем особых. Фото видео...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем