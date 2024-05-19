Глава британского минобороны дал понять, что ситуации в Израиле и на Украине сильно отличаются

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Фото: EPA / EFE

В ходе проведения Специальной военной операции на сопредельной территории ВС РФ полностью владеют инициативой. Национальная экономика России постоянно показывает рост, невзирая на огромное количество санкций со стороны Запада, а военная промышленность страны постоянно наращивает объемы выпускаемой продукции. В общем, всё не так как планировали западные политики в своих мечтах.

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На фоне этого в европейских столицах постоянно подогревается антироссийская риторика. Как заявляют многие представители западных правящих элит, Россия якобы в скором времени, в течение ближайших лет, может напасть на одну из стран НАТО [а то и сразу на несколько]. После того, как разберётся на украинском театре. И это при том, что Москва неоднократно заявляла о том, что Россия не намерена ни на кого нападать в силу отсутствия каких-либо резонов: политических, экономических либо военных. Лишь бы сам Североатлантический альянс не лез и не провоцировал.

Одним из западных политиков, которые активно раздувают антироссийскую повестку является министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Этот господин с берегов туманного Альбиона ещё в начале апреля 2024 года заявил, что НАТО находится "в предвоенном состоянии", поэтому страны альянса должны увеличить расходы на оборону до необходимых 2% от ВВП, чтобы не играть в "русскую рулетку". А главная угроза для Североатлантического альянса, по мнению этого деятеля, якобы исходит от России, Китая, Ирана и КНДР.

В настоящее время Великобритания оказывает весьма активную поддержку Украине. И эта поддержка выражается не только в финансировании и поставках вооружения Киеву. Участие британских военных "инструкторов" в конфликте уже по факту является секретом Полишинеля. Тем более что на эту тему проговорился даже генерал Брайан Фентон – глава Командования сил специальных операций США (USSOCOM). Он заявил о том, что американских военнослужащих на Украине не было, но всю информацию о происходящем там Пентагон получал от британских спецназовцев. Последние занимались "тестированием" новых подходов в современной войне на реальном театре боевых действий.

То есть Лондон так или иначе уже оказался втянутым в конфликт. Причём не косвенно, а напрямую. Но лондонские политики всячески отвергают данный факт. И заверят в том, что "не хотят" военной конфронтации с Россией.

В частности, министр обороны Великобритании Грант Шэппс в своём интервью BBC заявил, что Лондон не хочет прямого военного столкновения с Россией. Такие слова британский политик произнёс, отвечая на вопрос журналиста, почему Великобритания помогла Израилю в отражении атаки дронами со стороны Ирана, но не может оказать аналогичную поддержку России.

"Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну" – сказал Шэппс.

Со слов главы британского военного ведомства, ситуации на Украине и в Израиле "сильно" отличаются.

P.S. Если перефразировать сравнение Шэппса ситуаций на Украине и в Израиле, то для понимания западной публики оно бы звучало так – "это другое". Конечно другое, поскольку Израиль является одним из главных союзников США. Дружба с Израилем позволяет Штатам контролировать весь Ближний Восток. Украина к разряду первоочередных союзников Вашингтона не относится.

Что касается заявления Шэппса об отсутствии намерений Великобритании напрямую конфликтовать с Россией, вероятно, британский министр подразумевал участие в непосредственных боевых действиях официального воинского контингента страны. В Лондоне боятся. И правильно делают. Тем более Лондон уже предупрежден Москвой после слов главы МИД Великобритании Кэмерона о правомерности применения Украиной британского оружия по объектам на территории России.