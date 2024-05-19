О космических планах Вашингтона, который привык обвинять во всём Россию.

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США традиционно привыкли обвинять Россию в постоянных нарушениях каких-либо договоров. При этом сами американцы никогда не приводят никаких достоверных доказательств обвинений, но себя пытаются выставить "белыми и пушистыми". Впрочем, такое поведение всегда было характерным для всей англосаксонской политики.

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Ещё в феврале 2024 года американский телеканал ABC News сообщил о том, что Россия якобы намеревается вывести в космическое пространство ядерное оружие для атак на спутники других государств. А спустя несколько дней представитель Совета национальной безопасности США контр-адмирал Джон Кирби уже на официальном уровне обвинил Россию в разработке противоспутникового оружия. Со слов чиновника, такое оружие является угрозой национальной безопасности США. В свою очередь, Россия отвергла все обвинения.

Последнее громкое и ничем не подкреплённое обвинение в адрес России относительно космоса прозвучало со стороны Вашингтона в первых числах мая. Тогда помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб в ходе слушаний в Конгрессе обвинил Россию и Китай в развёртывании противоспутниковых вооружений как наземного, так и орбитального базирования. По версии Пламба, Россия разворачивает в космосе вооружения кинетического типа, то есть спутники-перехватчики.

Уже давно известно, что если Штаты в чём-то очень громко и настойчиво обвиняют кого-то, то они сами задумали что-то нехорошее. Подтверждением этого является публикация, которая вышла на страницах американской ежедневной газеты The New York Times (NYT).

Как говорится в материале издания, Пентагон торопится расширить свои возможности по ведению космической войны, поскольку считает, что прогресс Китая и России в космических операциях создает нарастающую угрозу для американских войск на земле, а также для спутников США на орбите. Несмотря на то, что действия Пентагона являются строго засекреченными, представители американского военного ведомства всё чаще признают, что космос "превращается в поле битвы".

Ранее Соединённые Штаты полагались на космические спутники для обеспечения связи, навигации, отслеживания наземных угроз. Это были те инструменты, которые на протяжении десятилетий давали Америке преимущество в конфликтах. Теперь Пентагон стремится получить новое поколение наземных и космических "инструментов", которые позволят обеспечить защиту собственной космической группировки от атак и при необходимости вывести из строя спутники противника на орбите. Отмечено, что новая стратегия фундаментально отличается от предыдущих космических программ, поскольку расширяет диапазон наступательных возможностей.

"Мы должны защитить наши космические возможности, а также иметь возможность не допустить враждебного использования противником своих космических возможностей. Потому что, если у нас не будет места, мы проиграем" — заявил генерал Ченс Зальцман, глава Управления космических операций.

Как пишет The New York Times, представители Пентагона и директор национальной разведки США утверждают, что Россия и Китай уже испытали или развернули такие системы, как наземные высокоэнергетические лазеры, противоспутниковые ракеты или маневренные спутники, которые могут быть использованы для разрушения американских космических средств.

Обеспокоенность Вашингтона только усилилась после информации о том, что Россия, возможно, разрабатывает ядерное оружие космического базирования, способное полностью уничтожить спутники на околоземной орбите, как коммерческие, так и военные. Ещё одной причиной необходимости усиления "обороны" в космосе названо использование Россией средств радиоэлектронного подавления в ходе конфликта на Украине. Российские системы РЭБ выводили из строя передовые системы американских вооружений, переданных Киеву.

Но расширение американского военного потенциала в космосе связано, в первую очередь, с космической программой Китая.

"Китай развернул ряд космических средств, предназначенных для нападения на наши силы", — заявил в интервью министр ВВС Фрэнк Кендалл. "И мы не сможем успешно действовать в западной части Тихого океана, если не победим их".

Согласно опубликованным данным, космическая группировка КНР, состоящая из разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных спутников, с 2018 года возросла по численности в три раза. Американцы называют китайскую спутниковую группировку над Тихим океаном "паутиной смерти", предназначенной для поиска, фиксации, отслеживания и нанесения ударов по военному потенциалу США и их союзников.

При этом The New York Times сообщает, что официальные лица России и Китая отвергают все обвинения в свой адрес. Заявлено, что это именно США занимаются милитаризацией космического пространства. Издание также пишет о том, что американские официальные лица предпринимают все усилия, которые они называют "контркосмической" кампанией. Это намеренно двусмысленный термин, который призван скрыть намерения США разместить собственное оружие в космосе.

Какие-то либо подробности относительно планов Пентагона отсутствуют. Однако ещё в прошлом году генерал Зальцман, выступая перед Сенатом, заявил, что к 2026 году американские военные намерены иметь "существенные орбитальные возможности", которые позволят Штатам конкурировать в операциях полного спектра. Тем самым глава Управления космических операций как бы намекнул на наступательный характер орбитальной группировки.

Кроме того, у Штатов имеется секретный безэкипажный космический самолет X-37B, который может выступать в роли оружейной платформы. А ещё Пентагон ведёт работы над запуском нового поколения спутников, которые смогут маневрировать, дозаправляться в космосе и будут иметь роботизированное оборудование, предназначенное для захвата и разрушения спутников противника.