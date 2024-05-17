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crazycat21
Defense Post: Армия США недовольна лазерным оружием, установленном на бронетранспортёре Striker
У американцев в очередной раз что-то не получается с новым оружием.

Изображение: Kord Technologies

Что такое не везёт и как с ним бороться? Наверное, этот вопрос всё чаще задают себе генералы из Пентагона. С гиперзвуковыми ракетами не получается, в данном вопросе Штаты являются явным аутсайдером. С перспективны лазерным оружием тоже всё не очень гладко, несмотря на весьма приличное финансирование данного направления.

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Как сообщает профильный ресурс Defense Post, армия США в настоящий момент собирает отзывы военнослужащих относительно установки боевого лазера мощностью 50 киловатт на колёсный бронетранспортёр Striker. Отзывы военнослужащих "пока не были положительными". То есть если перевести на понятный язык, то все они были отрицательными.

Глава отдела закупок армии США Дуг Буш ранее сообщил Сенату, что военные, испытавшие систему противовоздушной обороны ближнего действия с направленной энергией (DE M-SHORAD), столкнулись с трудностями при эксплуатации на разных уровнях мощности.

"Этот уровень мощности [50 киловатт] оказывается сложным для внедрения в транспортное средство, которое должно постоянно передвигаться — рассеивание тепла, количество электроники, степень износа транспортного средства в тактических условиях по сравнению с фиксированным местом", – сказал Буш.

Кроме того, чиновник отметил, что положительные результаты, полученные в ходе лабораторных испытаний и испытаний системы боевой стрельбой, сильно отличаются от тех результатов, которые были получены в реальных тактических условиях.

"Солдаты расскажут вам все, и их не волнуют ваши чувства", — сказал он.

Как сообщает Defense Post, в поисках мобильного и эффективного средства для борьбы с дронами американская армия решила провести эксперимент по установке высокоэнергетического лазерного оружия RTX на колёсную боевую машину Stryker корпорации General Dynamics.

Военные поручили фирме Kord Technologies [разработчик боевого лазера, прим.] "проявить инициативу", уточнив, что лазерная система должна быть способна нейтрализовать малые, средние и большие дроны, а также приближающиеся ракеты, артиллерийские снаряды и миномётные выстрелы.

Первые испытания лазерной установки DE M-SHORAD с боевой стрельбой состоялись в Форт-Силл (штат Оклахома) в августе 2021 года. Еще одно испытание с боевой стрельбой состоялось в мае 2022 года, в ходе которого система обнаружила, отследила и поразила несколько миномётных мин на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Ранее в текущем году армия США объявила о развёртывании боевых лазерных систем на шасси БТР Striker в Ближневосточном регионе на фоне растущих атак со стороны йеменских хуситов. Но, по словам заместителя начальника штаба армии [армия – сухопутные войска, прим.] генерала Джеймса Мингуса система DE M-SHORAD пока не будет применяться для перехвата дронов противника, поскольку все усилия "сосредоточены на работе в пыльных условиях",

P.S. Похоже, американцы окончательно разуверились в своём оружейном ноу-хау. Сейчас они хотят посмотреть, как их боевой лазер поведёт себя в условиях песчаных бурь. Вообще лазер и песок, летающий в воздухе, вещи абсолютно несовместимые.

#новости #технологии #армия #военные новости #армия сша #лазерное оружие #de m-shorad
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