Российские военные затрофеили наземную роботизированную платформу, за которую объявлена награда в размере двух миллионов рублей

Вооружённая версия наземной беспилотной системы THeMIS. Фото из открытых источников

Современный вооружённый конфликт невозможен без использования различных беспилотных систем, как воздушных с морскими, так и наземных. Это наглядно продемонстрировала Специальная военная операция.

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Если о воздушных и морских беспилотниках информации в свободном доступе достаточно много, то о наземных системах известно меньше. Тем не менее они есть и применяются активно. В частности, инженерно-саперные подразделения российской армии применяют для разминирования дистанционно-управляемые роботизированные комплексы "Уран-6", штурмовые отряды используют вооружённых роботов БР-1, для эвакуации раненых и доставки грузов применяются робототехнические комплексы БРГ-2. Кроме того, с недавнего времени в зоне проведения СВО появились роботизированные платформы для подавления дронов на основе системы РЭБ "Тритон". И это лишь малая часть отечественных разработок, используемых в боевых действиях.

А как с этим делом обстоят дела у противника? Аналогичным образом. Только вряд ли бы украинская оборонка справилась сама. Там активно "помогают" страны Запада. В частности, та же маленькая Эстония передала Украине неназванное количество наземных беспилотников THeMIS разработки эстонской компании Milrem Robotics. Факт передачи был обнародован ещё в сентябре 2022 года.

Фото: телеграм-канал "Два майора"

Согласно заявлению производителя, машина может использоваться как для подвоза боеприпасов, так и для эвакуации раненых с поля боя. Кроме того, этот гусеничный робот существует в вариантах огневой поддержки и разведки [прим.]. Робот может развивать скорость до 20 км/ч. Максимальная грузоподъёмность – 750 килограммов. Заявленная стоимость роботизированной платформы составляет 300 тысяч евро. Согласно открытым данным, системы THeMIS стоят на вооружении армий 11 стран, среди которых США. Великобритания и Германия.

Фото: телеграм-канал "Два майора"

Исходя из указанных характеристик, заявленной стоимости, а также того, кто является операторами таких систем, можно предположить, что робот THeMIS является довольно ценным и достаточно редкими.

И такая редкая роботизированная платформа стала трофеем Вооружённых сил России! Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал "Два майора". Судя по изображениям, это действительно THeMIS от эстонской фирмы Milrem Robotics.

Место, где был захвачен редкий трофей, не называется. Так же как и дата взятия "в плен" чуда эстонской конструкторской мысли. Но факт трофея есть!

Ранее российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в размере 2 миллионов рублей за захват в ходе СВО исправного наземного робота THeMIS.