В западных столицах думают, как "помочь" Киеву. Но только так, чтобы в ответ за это ничего не было.

Американские солдаты. Фото: Министерство обороны США

Инициатива в зоне проведения Специальной военной операции полностью принадлежит Вооружённым силам России. И это очень не нравится не только киевским деятелями, но и политикам из западных столиц. Последние, если верить заявлениям некоторых официальных лиц, когда-то сильно мечтали "разобраться" с Россией на поле боя. Разумеется, не при помощи своих национальных армий, а руками своих украинских прокси, которых постоянно накачивают вооружением.

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В последнее время в западных столицах только и разговоров о возможной отправке войск НАТО на территорию Украины для оказания посильной помощи местным военным. Первым, как известно, начал президент Франции Эмммануэль Макрон. Потом немного отыграл назад, заявив, что это только один из вариантов. Затем вновь не исключил отправки французского контингента в том случае, если Россия прорвёт линию фронта. Идея французского лидера, похоже, очень понравилась некоторым европейским политикам. Особенно прибалтийским. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните как-то заявила, что у неё даже есть разрешение Сейма на отправку литовских военных инструкторов в Украину. А её подчинённый, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, вообще сказал, что отправка инструкторов от западной коалиции на Украину стала бы первым шагом к реализации инициативы Макрона. Причём, по версии главного литовского дипломата, неплохо бы было прикрыть этих инструкторов средствами ПВО...

Публикация, посвящённая возможной отправке воинского контингента НАТО вышла на страницах американской ежедневной газеты The New York Times (NYT).

В материале издания говорится о том, что по мере продвижения российских войск в зоне СВО Североатлантический альянс всерьёз рассматривает вопрос отправки своего контингента на Украину. Речь об инструкторах, которые должны обучать подразделения ВСУ. Как сообщает газета, такой шаг может размыть ещё одну "красную линию" и втянуть США и Европу в военный конфликт.

Нехватка личного состава в ВСУ достигла критической отметки. А положение украинских подразделений на поле боя за последние недели существенно ухудшилось, поскольку ВС РФ усилили наступательный натиск, воспользовавшись задержками в поставках Киеву американской военной помощи. В результате киевские официальные лица обратились к своим коллегам из США и стран Европы с просьбой помочь обучить 150 тысяч новобранцев. При этом обучение необходимо провести ближе к линии фронта для более быстрого развёртывания подразделений.

Пока Вашингтон ответил "нет" на запрос Киева, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, появление военных инструкторов НАТО на территории Украины кажется "неизбежным".

"Со временем мы дойдём до этого", — сказал он.

По мнению генерала, отправка контингента на Украину поставит группу инструкторов под угрозу. Поэтому придётся принимать решение, использовать ли дефицитные средства ПВО для их прикрытия вместо защиты критически важной инфраструктуры вблизи линии фронта.

Являясь членом НАТО, США несут определённые обязательства перед союзниками. Согласно договора, они обязаны будут обеспечить защиту инструкторов в случае нападения. И такой шаг потенциально может втянуть Америку в конфликт.

Белый дом пока непреклонен в вопросе отправки своего контингента на Украину, о чём сообщил представитель администрации Байдена. Вашингтон также призывает своих союзников по Североатлантическому альянсу не отправлять войска на Украину.

The New York Times сообщает, что американские инструкторы уже проводили подготовку украинских военных в Польше, Германии и США. Но вывод подразделений ВСУ с территории Украины занимает очень много времени. Официальные лица из Вашингтона теперь признают, что нынешняя подготовка частей ВСУ является "недостаточной". Им необходима "более качественная и быстрая подготовка" для отражения ожидаемого российского наступления этим летом.

Ранее американские военные инструкторы проводили подготовку своих украинских коллег в Яворове на западной Украине. Но после начала СВО военнослужащие США были оттуда выведены.

The New York Times констатирует, что обучение, проведённое американцами и их союзниками, "не всегда было успешным". В прошлом году, перед украинским контрнаступлением, военные США проводили на полигонах Германии обучение подразделений ВСУ манёвренной войне, разминированию и прочим операциям. Но научится скоординированному применению танков, артиллерии и пехоты за 12-недельный период учёбы очень сложно. Проблема усугубляется тем, что ВСУ принимают участие в конфликте высокой интенсивности, который отличается от тех, в которых привыкли сражаться американские войска.

Как признают американские военные, перенос учебного процесса на территорию Украины, позволит инструкторам более оперативно получать информацию из зоны боевых действий для внесения изменений в процесс собственной подготовки.

Ранее альянс попросил главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Каволи придумать, что блок может сделать для помощи Украине, при этом минимизируя собственные риски. Ответ заключался в том, что одной из возможностей является обучение украинских войск западными инструкторами во Львове, неподалёку от границы с Польшей. Но Вооружённые силы РФ уже бомбили Львов, в том числе несколько недель назад, когда российские крылатые ракеты поразили объекты критически важной инфраструктуры.

P.S. У коллективного Запада проблема. Тот случай, когда и хочется создать неприятности России, но не очень получается. Западные инструкторы на Украине автоматически станут легитимными целями для российского оружия. В самих западных странах потом могут не понять, откуда потери. Да и прямой конфликт между НАТО и Россией в этом случае исключать нельзя. А это уже существенное повышение ставок и потенциальное применение ЯО.