Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
NYT: НАТО рассматривает возможность отправки своих военных на Украину для обучения ВСУ
В западных столицах думают, как "помочь" Киеву. Но только так, чтобы в ответ за это ничего не было.

Американские солдаты. Фото: Министерство обороны США

Инициатива в зоне проведения Специальной военной операции полностью принадлежит Вооружённым силам России. И это очень не нравится не только киевским деятелями, но и политикам из западных столиц. Последние, если верить заявлениям некоторых официальных лиц, когда-то сильно мечтали "разобраться" с Россией на поле боя. Разумеется, не при помощи своих национальных армий, а руками своих украинских прокси, которых постоянно накачивают вооружением. 

реклама

В последнее время в западных столицах только и разговоров о возможной отправке войск НАТО на территорию Украины для оказания посильной помощи местным военным. Первым, как известно, начал президент Франции Эмммануэль Макрон. Потом немного отыграл назад, заявив, что это только один из вариантов. Затем вновь не исключил отправки французского контингента в том случае, если Россия прорвёт линию фронта. Идея французского лидера, похоже, очень понравилась некоторым европейским политикам. Особенно прибалтийским. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните как-то заявила, что у неё даже есть разрешение Сейма на отправку литовских военных инструкторов в Украину. А её подчинённый, глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, вообще сказал, что отправка инструкторов от западной коалиции на Украину стала бы первым шагом к реализации инициативы Макрона. Причём, по версии главного литовского дипломата, неплохо бы было прикрыть этих инструкторов средствами ПВО...

Публикация, посвящённая возможной отправке воинского контингента НАТО вышла на страницах американской ежедневной газеты The New York Times (NYT).

В материале издания говорится о том, что по мере продвижения российских войск в зоне СВО Североатлантический альянс всерьёз рассматривает вопрос отправки своего контингента на Украину. Речь об инструкторах, которые должны обучать подразделения ВСУ. Как сообщает газета, такой шаг может размыть ещё одну "красную линию" и втянуть США и Европу в военный конфликт.

Нехватка личного состава в ВСУ достигла критической отметки. А положение украинских подразделений на поле боя за последние недели существенно ухудшилось, поскольку ВС РФ усилили наступательный натиск, воспользовавшись задержками в поставках Киеву американской военной помощи. В результате киевские официальные лица обратились к своим коллегам из США и стран Европы с просьбой помочь обучить 150 тысяч новобранцев. При этом обучение необходимо провести ближе к линии фронта для более быстрого развёртывания подразделений.

Пока Вашингтон ответил "нет" на запрос Киева, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, появление военных инструкторов НАТО на территории Украины кажется "неизбежным".

"Со временем мы дойдём до этого", — сказал он.

По мнению генерала, отправка контингента на Украину поставит группу инструкторов под угрозу. Поэтому придётся принимать решение, использовать ли дефицитные средства ПВО для их прикрытия вместо защиты критически важной инфраструктуры вблизи линии фронта.

Являясь членом НАТО, США несут определённые обязательства перед союзниками. Согласно договора, они обязаны будут обеспечить защиту инструкторов в случае нападения. И такой шаг потенциально может втянуть Америку в конфликт.

Белый дом пока непреклонен в вопросе отправки своего контингента на Украину, о чём сообщил представитель администрации Байдена. Вашингтон также призывает своих союзников по Североатлантическому альянсу не отправлять войска на Украину.

The New York Times сообщает, что американские инструкторы уже проводили подготовку украинских военных в Польше, Германии и США. Но вывод подразделений ВСУ с территории Украины занимает очень много времени. Официальные лица из Вашингтона теперь признают, что нынешняя подготовка частей ВСУ является "недостаточной". Им необходима "более качественная и быстрая подготовка" для отражения ожидаемого российского наступления этим летом.

Ранее американские военные инструкторы проводили подготовку своих украинских коллег в Яворове на западной Украине. Но после начала СВО военнослужащие США были оттуда выведены.

The New York Times констатирует, что обучение, проведённое американцами и их союзниками, "не всегда было успешным". В прошлом году, перед украинским контрнаступлением, военные США проводили на полигонах Германии обучение подразделений ВСУ манёвренной войне, разминированию и прочим операциям. Но научится скоординированному применению танков, артиллерии и пехоты за 12-недельный период учёбы очень сложно. Проблема усугубляется тем, что ВСУ принимают участие в конфликте высокой интенсивности, который отличается от тех, в которых привыкли сражаться американские войска.

Как признают американские военные, перенос учебного процесса на территорию Украины, позволит инструкторам более оперативно получать информацию из зоны боевых действий для внесения изменений в процесс собственной подготовки.

Ранее альянс попросил главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Каволи придумать, что блок может сделать для помощи Украине, при этом минимизируя собственные риски. Ответ заключался в том, что одной из возможностей является обучение украинских войск западными инструкторами во Львове, неподалёку от границы с Польшей. Но Вооружённые силы РФ уже бомбили Львов, в том числе несколько недель назад, когда российские крылатые ракеты поразили объекты критически важной инфраструктуры.

P.S. У коллективного Запада проблема. Тот случай, когда и хочется создать неприятности России, но не очень получается. Западные инструкторы на Украине автоматически станут легитимными целями для российского оружия. В самих западных странах потом могут не понять, откуда потери. Да и прямой конфликт между НАТО и Россией в этом случае исключать нельзя. А это уже существенное повышение ставок и потенциальное применение ЯО. 

#новости #сша #сво #политика #армия #нато #военные новости #конфликты #прибалтика #приамурье
+
Написать комментарий (0)
WP: За последнее время ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
3
ASML повысила цены на литографы на 80%, сделав их слишком дорогими даже для тайваньской TSMC
5
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
4
Ростех продемонстрирует в Китае первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М
+
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
1
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
3
Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
10
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
3
Defense Post: Великобритания утилизирует все разведывательные машины FV107 Scimitar
+
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
1
Инженер из ЮАР создал самый быстрый в мире квадрокоптер со скоростью полета до 480 км/ч
+
Санкции США вынуждают Microsoft предложить части сотрудников в Китае релокацию за пределы страны
+
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Искатель редких биткоинов рассказал о том, сколько можно заработать в данной сфере
+
Специалист сумел запустить Windows-игры на нескольких Android-устройствах с приемлемым fps
2
Смартфон Redmi K70 Ultra готовится к скорому релизу
+
Intel объявила о скором выходе новых энергоэффективных процессоров Twin Lake
+
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1

Популярные статьи

Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
72
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
3
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
52
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
141
Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте
9
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
60
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
9
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
14
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
9

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_03081
19:35
Свой опыт нам рассказываешь? ))
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Евгений Шрайнер
19:34
Ахах боты дизы лепят😂
В Британии разрабатывают радиочастотное энергетическое оружие для борьбы с беспилотниками
Чато- - -Бот
19:33
Да и про недавний их контротступ из Афгана он уже скромно позабыл?
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Vorvort
19:28
С 3DNews никогда не приводи тесты красного железа, там сильно занижают результаты.
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
VAKT
19:23
Прикольно. Наверное где-то это даёт профит, я на своём 5950 такое не вытворял
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
l33t_h4x00r
19:20
Ну есть западная инфа , что передали за 2 года на 178 миллиардов, и сейчас еще +61 миллиард. Довоенный бюджет России - 32 миллиарда долларов.
В Генеральном штабе России подсчитали, какое количество вооружений Запад передал на Украину
Vorvort
19:18
Автор, 50К на ветер! Я бы отправил приятеля копить деньги дальше. Игровой минимум сейчас - это Ryzen 5600 + 3060 12 Гб или 6700 (6750) XT 12 Гб + DDR4 32 Гб. У перечисленных связок есть запас производ...
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Бот_Пригожина_03081
19:18
Харькiвска область постепенно превращается в Харьковскую.
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Чато- - -Бот
19:16
Лысый пендос забыл про могучий обсёр англо-амерских войск в Арденнах и как некто Черчиль скулил, упрашивая И.В. Сталина побыстрее начать наше масштабное наступление в начале 1945-го года?
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Nvidia&Intel Hater
19:12
Это же Шешуна было кресло
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем