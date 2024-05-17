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crazycat21
Генерал НАТО: У армии РФ нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество
Главнокомандующий силами альянса в Европе считает, что численности российской группировки "Север" недостаточно для получения стратегического преимущества. Да и опыта якобы маловато.

Фото: ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Инициатива на поле боя в зоне Специальной военной операции полностью принадлежит Вооружённым силам России. Более того, подразделения российской армии несколько дней назад начали довольно успешные наступательные действия на севере Харьковской области, освободив несколько населённых пунктов. В настоящее время подразделения российской группировки "Север" ведут бои за город Волчанск. 

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На фоне успехов российской армии в Киеве откровенно запаниковали. Оказалось, что линия обороны ВСУ, которую так активно пиарил Зеленский и на которую были выделены огромные средства, так и не построена, а деньги разворованы. Кроме того, высокопоставленные киевские военные уже признают, что с резервами у них, мягко говоря, туговато... 

Запаниковали и в Вашингтоне. В данном случае весьма показательным является недавний экстренный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Высокопоставленный американский чиновник должен был оказать моральную поддержку местным властям, заодно пообещал очередной пакет военной помощи на 2 миллиарда долларов. 

Что касается самого наступления на Харьковском направлении, то никто не знает, что это на самом деле такое. Либо войска пошли в наступление для создание буферной зоны, чтобы защитить от варварских обстрелов со стороны ВСУ приграничные районы российских регионов. Либо наступление предпринято для растягивания линии фронта, чтобы размазать резервы противника. Либо работа северной группировки ВС России это и есть то самое долгожданное наступление. В общем на Западе и в Киеве в растерянности. А по-другому быть и не может, замысел Генштаба РФ – на то и замысел Генштаба, чтобы он нём никто не знал. Время покажет.

Главком войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Однако на Западе среди высших военных чинов есть оптимисты. К таковым относится Кристофер Каволи, который занимает пост командующего войсками НАТО в Европе. Этот четырёхзвёздный американский генерал заявил, что он "не верит" в то, что Россия развернула достаточно войск для осуществления стратегического прорыва на Харьковском направлении. Зато господин Каволи уверен в том, что ВСУ будут продолжать удерживать свои позиции в регионе. Соответствующую информацию опубликовало агентство Reuters.

"У русских нет достаточной численности, необходимой для стратегического прорыва", — заявил Каволи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после встречи военных руководителей всех стран трансатлантического альянса.

По мнению НАТОвского военачальника, Вооружённые силы России якобы могут добиваться лишь локальных успехов, что они и сделали на Харьковском направлении. А потом он вдруг заявил, что у армии России нет опыта для превращения любого прорыва в стратегическое преимущество. 

"Что более важно, у них нет навыков и возможностей для того, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для достижения стратегического преимущества", — добавил он.

В ходе своего выступления главнокомандующий войсками НАТО в Европе не привёл никаких цифр, относительно численности российской группировки в регионе. Но, как пишет Reuters со ссылкой на неких официальных лиц, соотношение сил на направлении порой достигает 10 к 1 в пользу ВС РФ. 

Генерал Кристофер Каволи заявил, что западные союзники в настоящее время поставляют Киеву "огромное количество" боеприпасов и систем ПВО малой дальности, а также "значительное число" единиц бронетехники, которая поможет бороться с российским наступлением в районе Харькова. Кроме того, военачальник выразил уверенность, что ВСУ удержат линию фронта.

"Я очень тесно общаюсь с нашими украинскими коллегами. И я уверен, что они будут держать линию", – сказал он.

В последнем случае генерал НАТО мог бы говорить уже прямо: "Мы командуем ВСУ и нашими военными, которые под видом добровольцев воюют в составе ВСУ в том числе и на Харьковском направлении". Не сказал... Похоже, просто постеснялся. Между прочим, правильно сделал. А вдруг действия российских войск действительно преследуют стратегические, а не тактические цели? Это же какой конфуз будет для американцев и их союзников.

Что касается уверенности генерала НАТО в том, что российская армия якобы не имеет навыков по превращению тактического преимущества в стратегическое... А у кого есть этот опыт в условиях интенсивного конфликта? Также здесь можно смело заметить, что навыки и опыт будут по той причине, что ВС РФ ведёт боевые действия с полноценной регулярной армией, а не со всякими "папуасами" и повстанцами. И эти боевые действия весьма успешные.  Так что опыт – дело наживное. Касательно численности российской войсковой группировки "Север", то согласно открытым данным, наступление ведётся достаточно ограниченными силами. Но это пока.

Если следовать логике господина Каволи, то только у американской армии есть "стратегический" опыт после окончания Второй мировой войны. Однако на память постоянно приходят стратегическое поражение во Вьетнаме и стратегическое бегство из Афганистана.

P.S. "Успокаивающие" слова главкома НАТО в Европе ориентированы прежде всего на внутреннюю публику в США, которая уже стала задавать вопросы о том, куда уходят деньги налогоплательщиков, а также на европейских партнёров.

#украина #сво #политика #армия #оружие #нато #европа #конфликты #харьковское направление
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WP: За последнее время ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ при контрнаступлении 2023 года
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