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crazycat21
Министр обороны Литвы призвал страну «стать неудобным ежом для сильного русского медведя»
Кащюнас заявил, что Литве нужно подумать о том, как страна вписывается во всём оборонном планировании НАТО.

 Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: P. Peleckio

Когда-то все три республики Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) весьма неплохо жили в составе Советского Союза и были настоящей "витриной" развитого социализма. Пожалуй, жили они лучше всех других союзных республик. Но затем эти страны совершили политический разворот в сторону Запада, погнались за европейскими ценностями. Теперь о каком-то особом благополучии говорить и не приходится. Все три республики, согласно статистике, являются одними из беднейших в Евросоюзе. Да и былое советское наследие как будто "испарилась", благодаря стараниям бюрократов из Брюсселя. 

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А ещё Литва, Латвия и Эстония являются членами НАТО. И если верить заверениям некоторых политических деятелей, то эти государства чуть ли не в одиночку "обороняют" восточный фланг Североатлантического альянса от якобы возможных посягательств со стороны России. Хотя России это абсолютно не надо.

Исходя из изложенного, прибалтийские политики по-прежнему в своём репертуаре и продолжают заниматься любимым делом – упражняются в словесности. А что им ещё остаётся делать? В противном случае их просто могут не заметить и не выделят финансирование из общего европейского "котла". 

На этот раз высказался министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Этот чиновник фактически в буквальном смысле призвал Литву стать неудобным "ежом", который сможет напугать сильного "русского медведя". Об этом сообщил портал Rubaltic cо ссылкой на литовский ресурс Delfi.lt.

"Мы должны найти способы стать сильнее, стать литовским ежом, который также был бы неудобным гораздо более сильному русскому медведю, чтобы они даже не думали идти сюда. Нам нужно подумать о том, как мы вписываемся во всём оборонном планировании НАТО... За 3% ВВП на оборону можно продвигаться вперед вполне солидно, а за 4% — это будет такой еж, что медведь сюда точно не придет", — сказал министр.

Такое комментировать – только портить. 

Во-первых, сразу понятно в чью пользу играет литовский министр. Всё же 3% от ВВП даже небольшой страны – это весьма приличная сумма, а 4% – тем более. И большая часть этих денег достанется... военно-промышленным корпорациям США либо их европейским смежникам. Кстати, в 2023 году ВВП Литвы составил 72,1 миллиарда евро. Поэтому нетрудно посчитать, сколько в перспективе может быть потрачено "на оборону".

Во-вторых, про ежа и медведя – это просто смешно. Многим кажется, что ежик является милым и безобидным существом. Отчасти это так. Кстати, иголки нужны животному как раз для защиты. Но также они используются для транспортировки добычи. А ещё в иголках ёж может принести всяких блох и клещей и тем самым нанести вред людям и их питомцам. А русский медведь всегда добрый. Доброту русского мишки прекрасно характеризует один известный мультик, который на Западе чуть ли не в голос называют "русской пропагандой". Но добрый русский мишка только в том случае, если его не трогать.

#новости #политика #нато #геополитика #литва #прибалтика
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