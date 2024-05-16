Прибалты традиционно бегут впереди всего европейского "паровоза" и выступают в роли мелких провокаторов.

Флаги Эстонии. Фото из открытых источников

После начала Специальной военной операции на сопредельной территории, страны коллективного Запада заморозили суверенные финансовые активы, находящиеся на зарубежных счетах. Большая часть этих средств "зависла" в Западной Европе. И с того момента в европейских столицах и в брюссельской штаб-квартире Евросоюза не утихают дискуссии на тему того, как этими средствами распорядиться? Оставить всё как есть или изъять их и направить на оказание "помощи" Украине, а если по-простому, то украсть?

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Согласно данным СМИ, деятели Евросоюза предварительно договорились до того, что основные российские средства тронуты не будут. Зато проценты, набежавшие на них, как раз будут отправлены для оказания помощи Киеву. Но и здесь есть нюанс. Украина денег не увидит. Большая часть средств (около 90%) будет направлена в так Европейский фонд мира, чтобы компенсировать странам ЕС расходы на вооружение Киева. А уже остальные крохи достанутся Украине. Разумеется, если национальные правительства одобрять идею ЕС. А с ней не все согласны, поскольку всерьёз опасаются за репутацию еврозоны, её валюты и ответных мер со стороны России. Но когда здравый смысл останавливал прибалтийских политиков?

Тут парламент Эстонии фактически "разрешил" Украине использовать замороженные российские активы. Соответствующая информация опубликована на сайте Рийгикогу [эстонский Парламент, прим.].

Эстонские парламентарии приняли закон, который позволит легализовать использование замороженных в стране российские активов с последующим направлением их "на восстановление Украины". Депутаты голосовали практически единодушно, "за" – 65 голосов, "против" – 3 голоса.

По словам председателя Конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса , создание правового регулирования использования замороженных активов – сложная задача, над которой решаются несколько стран-союзников и международные организации, и Эстонии отведена новаторская роль.

Этот эстонский политик добавил, что компенсация ущерба не должна ложиться на плечи Украины и её союзников, поскольку якобы Россия является "агрессором" и должна нести за это ответственность.

Как говорится в сообщении эстонского Парламента, принятый механизм позволит реквизировать и передать в качестве авансового платежа Украине активы тех людей и российских компаний, которые внесли свой вклад в СВО.

Ещё в апреле Маргус Цахкна – глава МИД Эстонии, заявил, что его страна намерена создать прецедент и передать Киеву около 37 миллионов евро замороженных российских активов.

P.S. Странная логика у господина Терраса, всё перевернул. Ведь это блок НАТО ещё до начала СВО готовил агрессию против России, подготовив Украину на роль тарана.

Что касательно принятого на законодательном уровне механизма изъятия российских активов, то в данном случае Эстония играет роль мелкого провокатора [страна маленькая и сумма маленькая, прим.]. Если Эстония пойдёт дальше закона, а Россия не ответит, то это будет сигналом для остальных стран Запада.