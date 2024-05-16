Эксперты зарубежного ресурса отметили возросшую активность российских самолётов, вооружённых новейшими ракетами.

Истребитель Су-57. Фото: ОАК

Немногие страны в мире имеют собственное развитое военное авиастроение. Тем более не многие государства в мире смогли спроектировать и запустить в серийное производство самолёты пятого поколения. Таких государств всего три. Это Россия, Китай и США. Определённые наработки в данном направлении имеются ещё у Южной Кореи и Турции. И всё.

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Российский малозаметный истребитель пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО Felon — "Преступник") впервые поднялся в воздух в 2010 году). Фактическое принятие на вооружение этого самолёта состоялось в 2022 году. В настоящее время идёт серийное производство Су-57 в рамках государственного оборонного заказа.

Долгое время всевозможные западные эксперты, особенно американские, со злорадством пытались доказать, что российский Су-57 не является истребителем пятого поколения, что это всего лишь переходная машина. При этом приводились различные аргументы, зачастую взятые из воздуха и ничем неподкреплённые. Впрочем, это традиционная западная политика, касающаяся вооружения. Якобы всё американское – лучшее, а остальное – не очень. Однако реальность расставила всё на свои места, и даже по ту сторону океана аналитики стали признавать, что российский Су-57 действительно является истребителем пятого поколения. Более того, он является лучшим истребителем данного класса в мире. Кроме того, отечественный самолёт стал самым воюющим и самым результативным в мире из своего поколения. Этим не могут похвастаться ни американский F-22 Raptor, на счету которого за всю службу лишь один сбитый воздушный шар, ни распиаренный F-35, ни китайские машины.

Очередная публикация, посвящённая российском боевому самолёту вышла на страницах профильного американского ресурса Military Watch.

В материале зарубежных экспертов говорится о том, что единственный полк ВКС России, вооружённый истребителями Су-57 [пока что, прим.], активизировал свои действия в ходе Специальной военной операции. По данным украинских источников, только в течение одного месяца, с 15 апреля по 15 мая, он нанёс более шести ударов крылатыми ракетами. Кроме того, ещё в конце февраля 2024 года один из истребителей Су-57 нанёс удары по объектам ВСУ.

В большинстве случаев для уничтожения целей применялись крылатые ракеты Х-59МК2, способные "уклоняться" от радиолокационных средств. Данная ракета класса "воздух-поверхность" была специально разработана в качестве основного ударного вооружения истребителя Су-57. Она оптимизирована для нейтрализации небольших защищённых целей, находящихся на дальности около 300 километров. Ракета оснащена проникающей боевой частью массой 320 килограммов, но также может оснащаться кассетной БЧ для поражения площадных целей. Усовершенствованная ракета имеет укороченное оперение, поэтому может размещаться во внутренних отсеках истребителя Су-57.

По данным ресурса Military Watch, в ходе выполнения ударных задач Су-57 сопровождались истребителями Су-35С. Но, как отмечают американские аналитики, подтверждения этому нет.

Впервые о боевом применении Су-57 стало известно ещё в самом начале СВО, в марте 2022 года. Первоначально самолёты этого типа наносили удары по наземным целям и занимались подавлением ПВО противника. Как сообщает Military Watch, информация о воздушных боях российского истребителя была подкреплена более поздним отчётом Министерства обороны Великобритании, выпущенным в январе 2023 года. По данным британской стороны, российские Су-57 были задействованы в боевых операция "как минимум с июня 2022 года".

P.S. Похоже, что аналитики из США что-то напутали. Но это по незнанию. Они заявили об используемой ракете Х-59МК2, с укороченным оперением и оптимизированной для размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя Су-57. Действительно, такая ракета (и под таким индексом) имелась и демонстрировалась ещё в 2015 г. Речь о ракете с квадратным сечением. Но поскольку в результате модернизации получилась совершенно другая ракета, то и индекс она получила другой – X-69.