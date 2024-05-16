Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Military Watch: Российские истребители Су-57 пятого поколения активизировали удары по Украине
Эксперты зарубежного ресурса отметили возросшую активность российских самолётов, вооружённых новейшими ракетами.

Истребитель Су-57. Фото: ОАК

Немногие страны в мире имеют собственное развитое военное авиастроение. Тем более не многие государства в мире смогли спроектировать и запустить в серийное производство самолёты пятого поколения. Таких государств всего три. Это Россия, Китай и США. Определённые наработки в данном направлении имеются ещё у Южной Кореи и Турции. И всё.

реклама

Российский малозаметный истребитель пятого поколения Су-57 (по классификации НАТО Felon — "Преступник") впервые поднялся в воздух в 2010 году). Фактическое принятие на вооружение этого самолёта состоялось в 2022 году. В настоящее время идёт серийное производство Су-57 в рамках государственного оборонного заказа.

Долгое время всевозможные западные эксперты, особенно американские, со злорадством пытались доказать, что российский Су-57 не является истребителем пятого поколения, что это всего лишь переходная машина. При этом приводились различные аргументы, зачастую взятые из воздуха и ничем неподкреплённые. Впрочем, это традиционная западная политика, касающаяся вооружения. Якобы всё американское – лучшее, а остальное – не очень. Однако реальность расставила всё на свои места, и даже по ту сторону океана аналитики стали признавать, что российский Су-57 действительно является истребителем пятого поколения. Более того, он является лучшим истребителем данного класса в мире. Кроме того, отечественный самолёт стал самым воюющим и самым результативным в мире из своего поколения. Этим не могут похвастаться ни американский F-22 Raptor, на счету которого за всю службу лишь один сбитый воздушный шар, ни распиаренный F-35, ни китайские машины. 

Очередная публикация, посвящённая российском боевому самолёту вышла на страницах профильного американского ресурса Military Watch.

В материале зарубежных экспертов говорится о том, что единственный полк ВКС России, вооружённый истребителями Су-57 [пока что, прим.], активизировал свои действия в ходе Специальной военной операции. По данным украинских источников, только в течение одного месяца, с 15 апреля по 15 мая, он нанёс более шести ударов крылатыми ракетами. Кроме того, ещё в конце февраля 2024 года один из истребителей Су-57 нанёс удары по объектам ВСУ.

В большинстве случаев для уничтожения целей применялись крылатые ракеты Х-59МК2, способные "уклоняться" от радиолокационных средств. Данная ракета класса "воздух-поверхность" была специально разработана в качестве основного ударного вооружения истребителя Су-57. Она оптимизирована для нейтрализации небольших защищённых целей, находящихся на дальности около 300 километров. Ракета оснащена проникающей боевой частью массой 320 килограммов, но также может оснащаться кассетной БЧ для поражения площадных целей. Усовершенствованная ракета имеет укороченное оперение, поэтому может размещаться во внутренних отсеках истребителя Су-57.

По данным ресурса Military Watch, в ходе выполнения ударных задач Су-57 сопровождались истребителями Су-35С. Но, как отмечают американские аналитики, подтверждения этому нет.

Впервые о боевом применении Су-57 стало известно ещё в самом начале СВО, в марте 2022 года. Первоначально самолёты этого типа наносили удары по наземным целям и занимались подавлением ПВО противника. Как сообщает Military Watch, информация о воздушных боях российского истребителя была подкреплена более поздним отчётом Министерства обороны Великобритании, выпущенным в январе 2023 года. По данным британской стороны, российские Су-57 были задействованы в боевых операция "как минимум с июня 2022 года".

P.S. Похоже, что аналитики из США что-то напутали. Но это по незнанию. Они заявили об используемой ракете Х-59МК2, с укороченным оперением и оптимизированной для размещения во внутренних отсеках вооружения истребителя Су-57. Действительно, такая ракета (и под таким индексом) имелась и демонстрировалась ещё в 2015 г. Речь о ракете с квадратным сечением. Но поскольку в результате модернизации получилась совершенно другая ракета, то и индекс она получила другой – X-69. 

#новости #армия #оружие #ракеты #истребители #боевая авиация #су-57 #вкс россии #х-69 #х-59мк2
+
Написать комментарий (0)
Российские подразделения приступили к освобождению населённого пункта Липцы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Российские дроны и ракеты "Искандер" не дают работать армейской авиации ВСУ
+
Меркурис: Оборона ВСУ под Харьковом быстро проседает
1
MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
+
Блинкен: США и Киев обсуждают возможность размещения ЗРК Patriot в Харькове
2
Rockstar Games готовится к выпуску Red Dead Redemption на ПК
+
Radeon RX 580 до сих пор не утратила актуальности и способна запускать популярные игровые новинки
9
«Что это и почему Porsche на это согласилась?»: фанаты Overwatch 2 не оценили новое событие с платными обликами от Porsche
1
Блинкен признал тяжёлую ситуацию в зоне конфликта и пообещал Киеву больше оружия в ближайшее время
+
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
1
В сети появилась фотография российской модификации РСЗО на базе грузовика УАЗ-3303 — «Bukhatyusha»
+
В документации Nintendo обнаружены данные о характеристиках будущей игровой консоли Switch 2
+
В ЦАГИ прошло испытание импортозамещённого киля российского лайнера МС-21
+
В Барнауле возобновлено производство токарных станков с ЧПУ
1
Xiaomi демонстрирует дизайн POCO F6 в новом цвете «Титан», вдохновленном iPhone 15 Pro
+
The Information: Работа над дешёвым электрокаром Tesla Model 2 была заморожена решением Илона Маска
+
Видеокарты нового поколения RX 8000 от AMD могут выйти уже через пару месяцев
5
Microsoft выпустила обновленный PC Manager с улучшенной функцией очистки файлов
+
В продажу поступили новые и очень дешевые ASIC-устройства Bitaxe для домашнего майнинга
1
Блогер запустил компьютерную игру Fallout 4 на своём Android-смартфоне
+
«Суперчипы» Nvidia Blackwell будут стоить около 70 000 долларов каждый - аналитик
+

Популярные статьи

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году
59
АМ4 vs АМ5 – почему старый сокет никуда не уходит, и какой процессор купить для игр в мае 2024г
62
Phantom Fury - краткий обзор противоречивой игры
2
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
48
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
19
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
47
Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине
12
3 аналога Notcoin в Telegram, которые могут раздать хороший дроп
2
Космические Мегаструктуры: Астрономы обнаружили 60 кандидатов в Сферы Дайсона инопланетян
7
Asia Times: Попытки поставить подножку Китаю укрепят БРИКС и ускорят дедолларизацию
6

Сейчас обсуждают

Китя
19:10
7800X3D по лучше в 1080р. Но брать такой процессор для 1080р это маразм.
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
ev_ruso
19:10
это все замечательно, допущу такие местечковые моменты присутствуют, а в нашем случае, в чем была цель? всегда можно найти множество рекомбинаций всякой фигни, а зачем это без прикладного смысла? отвт...
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
slikts
19:09
Цыган и в Африке цыган!
Премьер-министр Румынии: Молдован и молдавского языка не существует
slikts
19:08
Я под столом...
Парламент Эстонии разрешил Украине использовать замороженные российские активы
FelsheR-BAN-ban
19:06
Мне только Фантик понравился, но он специфичный и нужен мах 1-2 калекам. Почему-то авторы не рассматривают корпуса с боковой дверью - это кабздец как удобно, особенно если ты слегка оверклокер и время...
Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек
Sammie Vanhalen
19:00
Совершенно бессмысленные действия. Зачем разрабам собирать ПО под старые убунты 12 или 14? Они чем-то лучше свежих? Работают быстрее/безопаснее? Старые версии винды еще в эксплуатации на многих предпр...
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Mallory
18:55
Ну не знаю, есть куча менее позорных работ за которые явно платят больше чем за это.
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Бот_Пригожина_03081
18:54
У хaхлов такое eбaло, будто бы они больше не хотят гнать маскалей за Урал.
Украинский военврач: В ВСУ есть оружие, но из него некому стрелять - потери запредельно высокие
Eisbrecher
18:54
Вот опять у тебя какое-то предвзятое отношение :). >> Для рачьего уровня он плохо подходит, игроки не успевают. В отличие от C&C, где игра даже 2 раков может быть интересной и зрелищной со стороны. ...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Колючка
18:52
Но я не Никита. Я смотрю не на какие-то сайты, а на загрузку карты в аытобёрнере. И почти везде сотка. Потом смотрю на ютубе те же игры в том же разрешении на той же карте, но на мощных процах и вижу...
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 7800X3D–почему при выборе процессора нужно обращать внимание на видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем