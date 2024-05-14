Власти Венгрии всерьёз опасаются дестабилизации энергетического рынка Европы.

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

В стенах брюссельской штаб-квартиры разрабатывается очередной, уже четырнадцатый по счёту, пакет антироссийских рестрикций. Однако он может быть так и не принят. Всё дело в Венгрии, которая ставит собственные интересы выше всякой "евросолидарности" и старается вести взвешенную внешнюю политику по отношению к России.

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Как сообщило издание Politico, усилия Евросоюза, направленные на то, чтобы "наказать" прибыльный газовый сектор России столкнулись с сопротивлением со стороны Венгрии. Некоторое время назад уже состоялись консультации по поводу очередного санкционного пакета. Венгрия открыто не выступила против него, но продемонстрировала "настороженность".

"Мы собираемся проанализировать пакет, но не поддерживаем ничего, что могло бы оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", — заявил венгерский чиновник во время встречи дипломатов.

Согласно данным Politico, в новом пакете рестрикций содержится запрет странам Евросоюза реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ). Предполагается, что такая мера должна лишить Москву значительных объёмов прибыли.

Отмечено, что Венгрия уже давно зависит от экспорта российского топлива и давно выступает против санкций против энергетического сектора России. А принятие очередного пакета санкций требует согласия всех 27 стран, входящих в ЕС.

Несколько других стран, в том числе Франция, Германия, Италия и Испания, также запросили дополнительную техническую информацию о новых санкционных мерах по отношению к России. Но больше всех колеблется Венгрия. Интересно, что Франция и Испания являются крупнейшими в Евросоюзе покупателями российского СПГ. В 2023 году эти две страны импортировали 70% сжиженного газа, которые Россия поставила в ЕС [прим.].

"Когда дело доходит до энергетики, они [Венгрия, прим.] обеспокоены", — сказал Politico один дипломат ЕС, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных переговоров за закрытыми дверями. "Они опасаются, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно".

Представитель МИД Венгрии Мате Пацолай в ответ на запрос Politico касательно нового пакета санкций, заявил, что "Венгрия считает все санкции, затрагивающие энергетический сектор, вредными, поскольку они сильно ограничивают европейскую конкурентоспособность и приводят к росту цен и рискам поставок".

Ещё в прошлом году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая безопасность его страны требует бесперебойных поставок нефти, газа и ядерного топлива. По его мнению, чтобы эти поставки продолжались, российско-венгерское сотрудничество в сфере энергетики должно быть непрерывным. Оно не имеет ничего общего с политическими предпочтениями.