В то же время главной угрозой для самой Великобритании местная разведка назвала Россию.

Фото из открытых источниковВ настоящее время происходят тектонические сдвиги в глобальной геополитике. Мир уже не будет прежним, каким он существовал на протяжении трёх с лишним десятилетий. Мир перестал быть однополярным, когда одна страна, возомнившая себя гегемоном, навязывает свою волю другим государствам.

Когда происходят глобальные изменения, то всегда отовсюду "вылезают" представители западных разведывательных сообществ со своим виденьем проблем и способов их решения. К таковым, в частности относится и британская разведка. Правда, в силу ряда обстоятельств и за способность черпать разведданные из социальных сетей термин "британская разведка" уже стал мемом.

реклама

Анна Кист-Батлер – руководитель британской службы радиоэлектронной разведки (GCHQ, Government Communications Headquarters – Центр правительственной связи), в ходе конференции по кибербезопасности, проходившей в Бирмингеме, заявила, что руководство Китая пытается изменить мировой порядок. Поэтому Лондон вынужден реагировать на вызовы со стороны Пекина. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Как недавно сказал премьер-министр [Великобритании Риши Сунак], руководство КНР все активнее сотрудничает с другими [странами] в попытке переформатировать мир. Ответ на вызов такого масштаба и такой сложности – приоритет GCHQ. Сегодня мы направляем больше ресурсов на Китай, чем на какую-либо другую миссию", – подчеркнула Кист-Батлер.

Глава британской радиоэлектронной разведки также охарактеризовала Китай как "определяющий эпоху вызов". По её мнению, безответственные действия этой страны в киберпространстве ослабляют безопасность интернета для всех.

Вместе с тем наиболее "острой угрозой" в области кибербезопасности для самой Великобритании названа угроза, исходящая со стороны России. В своей речи Кист-Батлер указала на якобы растущие связи между российскими спецслужбами и прокси-группировками, которые стоят за кибератаками.

Никаких доказательств [относительно России, прим.] глава британской разведывательной организации не привела. Впрочем это уже стало традицией для британских чиновников и политиков.

P.S. Китай назван главной угрозой для всего мира в рамках общего, принятого на Западе тренда. Ведь именно эта страна названа главной угрозой национальной безопасности США. Что касается России, то без "русских хакеров" у британцев просто никуда. Надо же лондонским политикам оправдать помощь Украине перед своими налогоплательщиками на фоне грандиозных экономических проблем в самой Великобритании.