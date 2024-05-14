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crazycat21
Зеленский снова попросил у США системы ПВО Patriot
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев. В ходе переговоров Зеленский попросил у американского чиновника ещё две системы Patriot для прикрытия Харьковского направления

Зеленский и Блинкен. Фото: AFP

Вооружённые силы России полностью перехватили инициативу на поле боя в ходе проведения Специальной военной операции. Особые успехи в последние дни были достигнуты на Харьковском направлении, что стало большой неожиданностью для Киева. Вероятно, успехи российской армии стали неожиданностью и для Вашингтона, в противном случае как объяснить экстренное прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена?

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Как сообщило агентство Reuters, высокопоставленный американский чиновник прибыл в украинскую столицу с "необъявленным визитом" утренним поездом из Польши. По данным агентства, Блинкен должен послать Киеву, переживающему трудный момент, "сильный сигнал уверенности". Основной задачей госсекретаря США является обсуждение того, как будет осуществляться дополнительная американская помощь, необходимая для укрепления обороны ВСУ и перехвата инициативы украинскими силами. Агентство также сообщило, что Блинкен должен был заверить киевских чиновников, включая самого Зеленского, в неизменной поддержке со стороны США. Кроме того, в программе визита Блинкена есть выступление с речью, посвящённой будущему Украины.

По данным Reuters, встреча Зеленского и Блинкена уже состоялась. В ходе неё глава госдепа США заверил, что "новый пакет вооружений США окажет влияние на поле боя на Украине".

"В ближайшем будущем помощь уже в пути, часть ее уже поступила и еще будет поступать", – сказал Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "И это будет иметь реальное значение..."

В свою очередь, Зеленский высоко оценил важнейшую помощь со стороны США и поблагодарил Вашингтон за двухпартийную поддержку. 

Кроме того, Зеленский не мог не воспользоваться шансом, чтобы выпросить у американских кураторов ещё немного вооружения. Пока ещё легитимный президент Украины заявил, что самой большой проблемой является дефицит средств противовоздушной обороны. Он попросил две батареи ЗРК Patriot, для прикрытия воздушного пространства северо-востока Харьковской области, подвергающимся ударам российской авиации.

Помимо этого, Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с США гарантии безопасности также попросил Блинкена заручиться поддержкой большего числа стран на предстоящем мирном саммите высокого уровня, который должен состояться в Швейцарии в июне.

P.S. Если речь идёт о "гарантиях безопасности" наподобие тех, что Украина ранее подписала с другими странами, то они Запад ни к чему не обязывают. Собственно, там ни слова о каких-то гарантиях. Что касается "Пэтриотов", то вряд ли американцы удовлетворят очередную хотелку Зеленского. Во-первых, каждая такая батарея стоит около $1 миллиарда. Боекомплект к ней тоже стоит немалых денег. Во-вторых, Зеленский заявил, что комплексы нужны для прикрытия Харьковского направления. В Вашингтоне тоже есть неглупые люди, они прекрасно понимают, что в случае передачи систем украинцы их быстро потеряют. Это с учётом динамики наступления российских войск. Лишних репутационных рисков в Вашингтоне никто не хочет. 

#новости #украина #сша #политика #оружие #patriot #блинкен #военная помощь
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