Уже утверждённый заместитель председателя правительства РФ назвал отечественный военно-промышленный комплекс лучшим в мире.

Денис Мантуров. Фото: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Коллективный Запад ещё перед началом Специальной военной операции, строя свои планы в отношении России, предполагал, что российская экономика под западными санкциями не выстоит, а военная промышленность страны не справиться с возросшей нагрузкой. Однако всё вышло в точности наоборот. Экономика страны находится в росте, а объёмы выпускаемой военной продукции увеличились. В то же время представители коллективного Запада вдруг с удивлением осознали, что их военно-промышленный комплекс не идёт ни в какое сравнение с российским.

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В понедельник, 13 мая Госдума РФ утвердила всех вице-премьеров в составе нового правительства страны. На пост первого заместителя председателя правительства был назначен Денис Мантуров, ранее занимавший пост главы Минпромторга страны. Перед своим назначением Мантуров выступил перед парламентариями. В ходе своего выступления тогда ещё кандидат на должность вице-премьера [ныне утверждён, прим.] назвал российский оборонно-промышленный комплекс самым мощным в мире по объёмам выпускаемых основных видов вооружений. Более того, он подчеркнул что обстановка в мире требует эти вооружения постоянно совершенствовать.

"Геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики изделий, закрывать возросшие текущие потребности армии и ускорять работу по перспективным образцам", – сказал он в понедельник, выступая в Госдуме.

В данном случае необходимо добавить, что под основными вооружениями традиционно подразумеваются танки, самолёты, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и прочее... В данном направлении отечественному ОПК нет равных. Но нет равных в мире российской оборонке и в других системах. Ведь это российские конструкторы и инженеры создали первое гиперзвуковое оружие, ставшее на боевое дежурство. Ведь именно отечественный инженеры создали ядерный подводный беспилотник "Посейдон", который при его первом упоминании наводит трепет на западных штабистов и политиков. И это у России есть гиперзвуковой планирующий блок "Авангард", тяжёлая межконтинентальная ракета "Сармат". А есть ещё крылатая ракета "Буревестник" глобальной дальности, оснащённая ядерным двигателем.