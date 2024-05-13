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crazycat21
Премьер-министр Молдовы потребовал от России вывода миротворцев из Приднестровья
Кишинёв снова настаивает на выводе миротворческого контингента из региона

Премьер Молдовы Дорин Речан. Фото: © REUTERS/ Vladislav Culiomza

Никогда такого не было и вот снова... Власти Молдовы, которые очень хотят угодить старшим европейским "товарищам", чтобы затащить свою совсем небогатую страну в Евросоюз, снова требуют от Москвы вывода миротворцев из Приднестровья. На эту тему высказался премьер-министр правительства Молдовы Дорин Речан. 

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Как сообщает местная пресса, политик рассказал своё виденье урегулирования приднестровского конфликта.

"Приднестровский регион – часть Республики Молдова, мы будем поддерживать людей, которые живут на левом берегу Днестра. Они получают все возможности, которые предоставляет наше государство, и пользуются ими. Я бы отметил свободное передвижение в страны ЕС, медицинскую страховку, компании региона могут экспортировать свою продукцию в страны ЕС. Компании из Тирасполя и левобережья Днестра продают 80% своего экспорта в ЕС, а Румыния – основной торговый партнер региона. Для наших граждан на левом берегу есть реальные преимущества".

Как заявил молдавский премьер, в современных реалиях [после начала СВО, прим.] переговоры в формате "5+2" стали невозможными. Поэтому Кишинёв ведёт переговоры напрямую с Тирасполем. По мнению политика, одним из самых острых вопросов, препятствующих урегулированию, является присутствие в регионе российских военнослужащих. Поэтому Кишинёв выступает за их вывод и намерен требовать от Москвы "выполнения своих обязательств".

Политик добавил , что единственный метод решения приднестровского вопроса – мирный путь.

Такое комментировать только портить. Господин Речану заявил о том, что основным торговым партнёром Приднестровья в настоящее время является Румыния. Неудивительно в силу географического положения региона. Да и сама Молдова больше торгует именно с Румынией. Но и это не главное. А главное в том, что гражданка Майя Григорьевна Санду, которая занимает пост президента Молдовы, имеет в своём кармане румынский паспорт. И Санду очень хочет, чтобы Молдова тесно интегрировалась с Румынией, стала её частью. В принципе, она этого особо и не скрывает. А хотят ли этого сами граждане Молдовы? Сомнительно, что все прямо страждут попасть "в европу". Жители Приднестровья точно туда не хотят.

Кроме того, в Молдове в настоящее время действует жёсткая цензура. СМИ закрываются одно за другим, но, по версии Майи Санду, цензуры в Молдове нет, а закрытые СМИ являлись "средствами дезинформации". И все действия нынешних молдавских властей подаются под соусом защиты демократии. 

Что касается российских миротворцев в Приднестровье, то премьер-министр Молдовы так ненавязчиво призывает вывести из региона... жителей самого региона. Требует бросить их свой дом. Просто российский воинский контингент в регионе комплектуется за счёт местных.

Есть ещё один момент, а именно военные склады в селе Колбасна, где хранятся артиллерийские снаряды, доставшиеся в наследство от СССР. На эти запасы давно косо смотрят из Киева. А российские военные как раз осуществляют охрану этих арсеналов.

А так ничего нового в заявлении главы правительства Молдовы, всё в рамках политики "евросолидарности".

#новости #политика #европа #молдавия #молдова #приднестровье #миротворцы
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