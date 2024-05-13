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crazycat21
МИД Польши: Страна окажется "под прицелом российских ракет" при размещении ЯО на своей территории
Замглавы польского внешнеполитического ведомства рассказал о последствиях размещения американского ядерного оружия в Польше.

Ядерная бомба B61-12. Фото из открытых источников

На протяжении нескольких десятилетий власти Польши придерживаются довольно жёсткой и агрессивной риторики. Правительства и парламенты сменяются, но риторика официальной Варшавы остаётся неизменной – якобы Россия готовится "напасть" на саму Польшу, либо на одну из соседних стран. В данном случае речь о республиках Прибалтики. А всё дело в том, что польские политические элиты, которым не даёт мысль о "великой Польше", движимые собственными геополитическими амбициями, нашли отличный инструмент для усиления обороноспособности страны – если противника нет, то его необходимо придумать.

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Ни для кого не секрет, что в последние годы Варшава, претендующая на ведущую роль если хотя бы не во всей Европе, то в её восточной части, взяла курс на активную милитаризацию. В планах польских властей увеличение численности армии, а также получение десятков и сотен образцов новейшего вооружения и военной техники, включая дальнобойные системы залпового огня производства Южной Кореи и США. Зачем, если в основном кругом только союзники по НАТО? Вопрос не требует ответа.

Также Польша не прочь получить и ядерное оружие для тех истребителей F-35, поставка которых запланирована на ближайшие годы. О ядерных амбициях Варшавы в конце апреля прямо заявил польский президент Анджей Дуда. Политик прямо сказал, что в случае необходимости [если партнёры сильно "попросят", прим.] Варшава готова пойти на такой шаг. Также польский президент заявил, что данный вопрос неоднократно обсуждался с партнёрами по НАТО, но конкретного ответа пока нет. В данном случае речь о программе Nuclear Sharing ("Ядерный обмен) – инструменте, который позволяет Штатам хранить свои боеголовки не территории стран-партнёров. Последние, в свою очередь, принимают непосредственное участие в планировании применения ЯО и в его доставке до целей.

Заявление Дуды вызвало сильный резонанс как за пределами Польши, так и в ней самой. Пожалуй, наиболее резко из польских политиков отреагировал нынешний премьер-министр страны Дональд Туск. Он прямо заявил, что такие вопросы находятся в ведении польского правительство и сказал, что хочет встретится с президентом для того, чтобы прояснить, что послужило причиной столь громкого заявления.

Неужели в Польше не осознают последствия размещения ядерного оружия (ЯО) на своей территории? Прекрасно там всё понимают. Прекрасно осознают, что такие боеголовки в случае гипотетического конфликта станут первоочередной целью для российских ракет. Своё мнение по данному поводу в эфире польской радиостанции RMF24 изложил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Польша не станет ядерной державой [в результате размещения ядерного оружия НАТО на ее территории], а российские ракеты будут наведены на эти объекты",– отметил польский дипломат. Он подчеркнул, что польские власти "не будут бегать" за союзниками по НАТО для того, чтобы уговорить их принять Польшу в программу по совместному использованию ядерного оружия. Варшаве стоит рассматривать участие в ней только в случае реальной необходимости в этом для архитектуры безопасности альянса, считает Шейна".

То есть понимание того, что Польше всё же не нужно чужое ЯО на собственной территории присутствует. И что выпрашивать его у союзников нет необходимости, в Варшава также понимают. Но есть нюанс... Дело в том, что среди польских политиков есть ещё те, кто сохранил остатки здравого смысла. А есть откровенные "ястребы", которые готовы пустится во все тяжкие, лишь бы попытаться "запугать" Россию. Именно к последним относится действующий президент Польши. Кстати, и неспроста своё заявление о ЯО Дуда сделал во время своего недельного турне в США и Канаду в апреле текущего года. Неужели заручился поддержкой в данном вопросе? Между прочим, среди прочих встреч Дуды с высокопоставленными лицами была и встреча с Трампом – основным кандидатом на пост президента США.

#новости #сша #политика #польша #ядерное оружие #геополитика
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