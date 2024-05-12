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crazycat21
Италия может передать Украине ещё одну батарею ЗРК SAMP/T
Под сильным давлением союзников по НАТО Рим может "расщедриться" на передачу Киеву ещё одного такого комплекса

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Фото: nato.int

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". В свою очередь, киевские деятели во главе с Зеленским не прекращают эту помощь выпрашивать. Их прежде всего интересуют зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности, такие как американский системы Patriot или франко-итальянский SAMP/T. Но европейцы не очень склонны передавать свои системы, поскольку опасаются за собственную обороноспособность. Кроме того, темпы производства современных противовоздушных комплексов невысоки, а их стоимость достаточно велика.

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Тем не менее стало известно, что Италия может передать Украине ещё одну батарею ЗРК SAMP/T. Об этом со ссылкой на информированный анонимный источник сообщил профильный ресурс Defense News. Как говорится в материале, Италия рассматривает вопрос о передаче второй батареи комплекса после давления, оказанного союзниками.

"Министерство обороны заинтересовано [в передаче, прим.], но решение должна принять премьер-министр Джорджия Мелони. <...> выбор может быть сделан через неделю или две", — сообщил политический источник, знакомый с ходом обсуждения.

По данным Defense News, батарея, которую Италия может передать Киеву в настоящий момент находится в Кувейте. Это одна из пяти батарей SAMP/T, оставшихся на вооружении Италии после того, как один комплекс был передан Украине в прошлом году.

Власти Италии с большой осторожностью относятся к возможности передачи второй батареи, поскольку страна имеет ограниченное число таких комплексов ПВО. Но Украина попросила...

"На Италию оказывалось огромное политическое давление, чтобы она пожертвовала вторую батарею, но это трудное решение, поскольку оно оставляет Италии мало резервов", — сказал Алессандро Марроне, эксперт по обороне из базирующегося в Риме аналитического центра IAI.

Правительство Италии ранее разместило одну батарею SAMP/T в рамках своих обязательств перед НАТО. Ещё один комплекс планируется разместить в июне текущего года на юге Италии для защиты саммита "Большой семёрки" (G7).

SAMP/T, поступивший на вооружение итальянской армии в 2013 году, представляет собой тактическую противоракетную систему на базе грузовика, предназначенную для защиты от крылатых и тактических баллистических ракет, а также от пилотируемых самолетов и дронов.

P.S. Опасения властей Италии по поводу передачи Украине второй батареи SAMP/T вполне обоснованы, поскольку эта батарея с высокой степенью вероятности в скором времени будет превращена в металлолом. Ещё в октябре 2022 года Италия и Франция пообещали совместными усилиями собрать один ЗРК большой дальности SAMP/T. При этом каждая из стран выделила те или иные компоненты системы. Согласно открытым данным, Франция передала пусковые установки и зенитные ракеты, а Италия расщедрилась на средства радиолокации и другие компоненты. 

Типовой комплекс SAMP/T состоит из командного пункта, радиолокационной станции и пусковых установок (по 8 зенитных ракет на каждой). Количество ПУ может варьироваться от 4 до 6 единиц.  По имеющимся данным, Украина получила батарею с шестью пусковыми установками. Произошло это в ориентировочно в июне 2023 года. Но, вероятно, этого комплекса уже нет в природе. Та же судьба ожидает и вторую батарею.

#новости #техника #армия #оружие #ракеты #пво #военные новости #samp/t
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