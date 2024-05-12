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crazycat21
Германия и Япония проведут первые совместные учениях Сухопутных войск в следующем году
Предлогом для учений названо поддержание международного порядка, "основанного на правилах"

Военнослужащие Сил самообороны Японии. Фото: Силы самообороны Японии © Kim Kyung-Hoon/Reuters

Профильный ресурс Defense Post сообщает, что бундесвер и Силы самообороны Японии проведут совместные учениях сухопутных войск в следующем году, чтобы способствовать миру в регионе [в Юго-Восточной Азии, прим.]. Информация приводится со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo News.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что участие Берлина в учениях, которые пройдут на территории Японии является частью миссии Берлина по поддержанию международного порядка, "основанного на правилах". Писториус также подтвердил, что представители немецкой армии уже побывали в Токио для того, чтобы скоординировать участие в учениях. 

Военное партнёрство между государствами происходит на фоне растущей напряжённости в Восточно-Китайском море из-за претензий КНР претендует на острова Сенкаку, находящиеся под контролем Японии.

Defense Post отмечает, что Германия и Япония имеют долгую историю сотрудничества между своими вооружёнными силами. В январе 2024 года государства подписали соглашение о закупках и перекрёстном обслуживании. Документ устанавливает основу взаимного предоставления поставок и услуг между вооружёнными силам стран.

В 2022 году ВВС Германии и Воздушные силы провели первые двусторонние учениях, которые проходили в японском воздушном пространстве. В ходе учений Rapid Pacific, организованных для укрепления партнерства между Японией и НАТО, немецкие истребители Eurofighter впервые перелетели в Японию. Немецкие истребители летали вместе с японскими  F-2 Viper Zero в различных учебных миссиях.

P.S. До сих пор остаётся неясным, какой у Берлина может быть военный интерес в Юго-Восточной Азии? Где Германия, а где Япония. Кроме того, что это за международный порядок, который "основан на правилах". Неужели речь именно о тех правилах, которые придумали США и которые постоянно нарушаются самими американцами и их младшими партнёрами по НАТО. Складывается впечатление, что в Юго-Восточной Азии в скором времени может начаться заварушка [не без прямого участия США, прим.], поэтому Вашингтон заранее подтягивает туда своих союзников по Североатлантического альянса, чтобы те ознакомились с будущим театром действий.

#новости #политика #китай #армия #германия #япония #военные новости #геополитика #военные учения
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