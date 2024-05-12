Пентагон счёл нерентабельным восстановление дорогостоящего самолёта, пострадавшего в аварии в 2022 году

Малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit. Фото: ВВС США

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, спроектированный корпорацией Northrop Grumman, впервые поднялся в воздух в 1989 году. Самолёт производился до 2000 года. Всего был построен 21 такой самолёт. Согласно открытым данным, первые самолёты данного типа стоили по $737 миллионов за единицу, но затем последовали модернизационные мероприятия, поэтому после последней доработки B-2, проведённой в 1997 году, каждый борт стал стоить уже по $2,1 миллиарда. Таким образом, этот бомбардировщик-невидимка стал самым дорогим боевым самолётом в мире.

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Из всех построенных B-2 один разбился в феврале 2008 года. Ещё один такой же самолёт совершил вынужденную посадку и пострадал от пожара в декабре 2022 года.

Профильный ресурс Military Watch сообщил, что Пентагон подтвердил, что данный самолёт восстанавливаться не будет и, соответственно, не будет возвращён в строй. Он будет списан в 2025 финансовом году. Ремонт машины сочли нерентабельным.

По данным издания, бомбардировщик получил повреждения из-за неисправности в полёте "во время обычных операций". Возгорание на борту также произошло в полёте.

Как сообщает Military Watch, решение о выводе повреждённого бомбардировщика из эксплуатации является "неожиданным", поскольку аналогичный самолёт, потерпевший аварию в 2023 году на той же авиабазе Уайтмен, штат Миссури, признан годным к полётам.

Две аварии и катастрофа, произошедшая в 2008 году на авиационной базе Андерсен (остров Гуам) привели к тому, что парк бомбардировщиков B-2 Spirit сократился до 18 самолётов. В рамках программы было построено 20 серийных бомбардировщиков, а один прототип подвергся модернизации, после чего был принят на вооружение ВВС США.

По данным Military Watch, в настоящее время B-2 Spirit является самым дорогим боевым самолётом в мире, издание сообщает, что стоимость каждого такого борта составляет $4,04 миллиарда долларов в ценах 2023 года. Изначально планировалось построить 120 таких бомбардировщиков, но из-за огромных эксплуатационных расходов и высоких требований к техническому обслуживанию программа была сокращена.

Хотя бомбардировщики B-2 иногда и перебрасывались на остров Гуам для обеспечения большего числа самолётовылетов в Юго-Восточной Азии, постоянным местом дислокации этих самолётов является одна авиабаза Уайтмен в Миссури. Авария в 2022 году подчеркнула "уязвимость" единственного пункта базирования. После инцидента полёты B-2 были приостановлены на полгода.