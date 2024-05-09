Спецназовцы Корпуса морской пехоты США получили для тестов пару четвероногих роботов, вооружённых винтовками.

Изображение: скриншот видео Onyx Industries

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что Командование специальных операций морской пехоты США (MARSOC) недавно провело испытания четвероногих беспилотных наземных транспортных средств (UGV), вооружённых винтовками. Эти роботы-собаки оснащены искусственным интеллектом (ИИ).

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О факте испытаний, которые проводились в неуказанном месте сообщил Эрик Шелл – представитель компании Onyx Industries из Вирджинии. Данная фирма занималась поставками вооружения с поддержкой искусственного интеллекта.

Представитель компании сообщил, что в настоящий момент у Командования специальных операций Корпуса морской пехоты имеется в наличии два четвероногих робота UGV Vision 60 от фирмы Ghost Robotics, оснащенных "артиллерийскими" системами на основе системы дистанционного вооружения SENTRY (RWS) компании Onyx. Согласно сообщениям, в винтовке использована цифровая система визуализации с искусственным интеллектом. Данная система предназначена для автоматического обнаружения целей. После обнаружения таковых оператор робота может отдать команду на открытие огня. Оружие с дистанционным управлением позволяет сканировать людей, транспортные средства и дроны.

Компания Onyx Industries заявила, что проведённые испытания позволяют обновить подход к беспилотным оборонным технологиям с целью повышения точности и безопасности.

Defense Post сообщает, что интеграция систем вооружения в четвероногие беспилотники имеет множество преимуществ. Прежде всего потому, что такой шаг позволяет повысить безопасность солдат, поскольку роботов-собак можно использовать для особо опасных операций. Эти новые платформы могут передвигаться в ограниченном пространстве, например, в туннелях и траншеях. Кроме того, их можно применять для расчистки заминированных территорий.

По данным портала The War Zone, в настоящее время у Командования специальных операций морской пехоты США действительно имеется два робота-собаки. Один из них вооружён винтовкой калибра 7,62x39 мм, а другая – винтовкой калибра 6,5 мм Creedmoor (6,5x39 мм).

P.S. То, что ещё три десятилетия назад казалось фантастикой, теперь существует на самом деле. Остаётся надеяться, что искусственный интеллект (ИИ) всё же останется подконтрольным человеку, а не станет проявлять "самостоятельность" из-за всяких технических сбоев.