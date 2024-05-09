В Минобороны Великобритании, видимо, были сильно удивлены

Пуск ракеты Х-101 с борта ракетоносца Ту-95. Фото: Минобороны РФ

Как сообщил профильный ресурс Bulgarian Military, разведывательное подразделение Министерство обороны Великобритании опубликовало в своём аккаунте одной из социальных сетей сообщение, в котором говорится о том, что ВКС России стали применять модернизированную стратегическую крылатую ракету Х-101. Отличием изделия от предыдущей версии является оснащение двумя боевыми частями.

реклама

Отмечено, что британцам потребовался месяц, чтобы это определить. Вероятно, из-за долгого анализа изображений, представленных украинской стороной, либо из-за детального исследования обломков, перевезённых из Киева в Лондон.

В отчёте британской разведки говорится о том, что вторая боевая часть предназначена для повышенного осколочного поражения цели. Такое усовершенствование ракеты повышает её эффективность против незащищённых целей.

Масса боевой части X-101 теперь составляет 800 кг вместо прежних 400 кг, обеспечивает достаточную огневую мощь для уничтожения укрепленных сооружений. К таким относятся электростанции и промышленные предприятия.

Британские аналитики предполагают, что увеличение массы боевой части в два раза привело к снижению дальности полёта тоже в два раза за счёт уменьшенного запаса топлива. Максимальная дальность полёта первоначальной версии X-101 составляет около 5500 километров. Соответственно, ракета с увеличенной БЧ летит на в два раза меньшую дистанцию. Но и такая дальность полёта обновлённого изделия позволяет ВКС России поражать цели на всей территории Украины.

Стратегическая крылатая ракета X-101 была принята на вооружение в 2013 году. Турбовентиляторный двигатель изделия позволяет поддерживать крейсерскую скорость на уровне около 800 км/ч. Система наведения X-101 представляет комбинацию инерциальной системы и системы спутникового наведения. На конечном этапе полёта используется головка самонаведения. Это позволяет поражать цели с высокой точностью. X-101 имеет переменный профиль полёта – она может идти к цели как на высоте до 10 км, так и на предельно малых высотах в режиме огибания рельефа местности. Отличительной особенностью российской ракеты является то, что у неё имеется возможность смены цели во время полёта.

Носителями ракет Х-101 являются стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС ВКС России.