Китаю удалось построить суперавианосец.

Авианосец "Фуцзянь". Фото: "Синьхуа" / news.cn

За последние десятилетия Китай сильно преуспел в строительстве океанского военно-морского флота. И это вполне объяснимо в силу складывающейся геополитической обстановки. Только с 2021 года ВМС НОАК пополнились 20 крупными военными кораблями. В настоящее время в составе китайского флота насчитывается 340 вымпелов, включая авианосцы и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Такой флот позволяет Пекину проецировать силу далеко вглубь акватории Тихого океана. Строительство китайского флота продолжается.

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Стало известно, что новейший китайский авианосец "Фуцзянь" завершил первые ходовые испытания. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" – официальный информационный орган правительства КНР.

Согласно опубликованным данным, в ходе ходовых испытаний были проверены работа силовых установок , электрического и другого системного оборудования корабля. Испытания были признаны успешными.

Ходовые испытания проводились в течение восьми дней. Авианосец вернулся на верфь "Цзяннань" в порту Шанхая в 15-00 по местному времени (10-00 мск).

Отмечено, что на следующем этапе авианосец пройдёт контрольные испытания согласно установленному плану.

В настоящий момент в составе ВМС НОАК имеется два авианосца. Один из них – "Ляонин" – построен на основе недостроенного авианесущего крейсера "Варяг" проекта 1143.5, купленного у Украины фактически за бесценок. Второй – "Шаньдун", построен китайскими корабелами самостоятельно на основе "Ляонина", но с некоторыми изменениями.

В отличие от первых двух авианосцев, "Фуцзянь", спущенный на воду в 2022 году, гораздо крупнее. Его водоизмещение оценивается в 80-85 тысяч тонн, а длина составляет около 320 метров. Такие размерности характерны для американских атомных авианосцев. Соответственно, и авиагруппа будет схожей с теми, что есть на "американцах". Корабль построен по классической авианосной схеме с плоской палубой и оборудован тремя электромагнитными катапультами. Подъём самолётов на палубу осуществляется парой самолётоподъёмников.

Передача авианосца в состав ВМС НОАК запланирована на 2025 год.