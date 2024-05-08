Вооружённые силы России вновь нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины и по объектам ВСУ.

Иллюстративное фото. Источник: Минобороны РФ

Специальная военная операция, проводимая Россией на сопредельной территории, продолжается. Как известно, без энергетики невозможно функционирование промышленных предприятий противника, занятых производством и ремонтом вооружения. Также, отсутствие электроэнергии затрудняет логистику, поскольку для перевозок в военных целях по железной дороге противник задействует преимущественно электровозы.

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В ночь на 8 мая Вооружённые силы России вновь нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Удары наносились беспилотниками "Герань", крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ракетами оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Материал на эту тему появился на страницах профильного ресурса Defense Romania, который никогда не был замечен в симпатиях к России.

Как говорится в публикации румынских экспертов, ссылающихся на российские источники, одной из целей атаки стал энергетический объект на территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Среди "прочего" на территории данного объекта хранились боеприпасы и военная техника, принадлежащие ВСУ.

Ударам подверглись несколько энергетических объектов в Киеве, а также Добротворская и Бурштынская ТЭС во Львовской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, серьёзный ущерб нанесён подземному газохранилищу в городе Стрый Львовской области, которое Украина хотела предоставить европейским партнёрам в качестве газового хаба. В результате атак была повреждена железнодорожная инфраструктура, использовавшаяся для перевалки военных грузов НАТО из Польши.

Имеется информация о разрушении энергообъекта Кременчуге Полтавской области. Несколько целей были поражены в самой Полтаве. Прилёты российских ракет зафиксированы в Днепропетровске и в других городах области.

Серия взрывов произошла в Кировограде [переименован киевскими деятелями в Кропивницкий, прим.].

Кроме того, досталось объектам ВСУ в Харькове. В данном случае была уничтожена военная техника, перевозившаяся к линии фронта по железной дороге.

Утренние ракетные удары были нанесены по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Данная электростанция уже подвергалась ударам 22 марта текущего года, после которых производство электроэнергии стало невозможным. Однако Украина попыталась восстановить станцию.

Как пишет Defense Romania, нанесённые удары заставили Польшу поднять истребители, чтобы предотвратить попадание ракет на территорию страны.

А теперь самое интересное, а именно о работе украинской ПВО, которая в своих сводках всегда "сбивает" больше ракет, чем было выпущено. Румынский ресурс приводит данные украинской стороны. Согласно этим данным, в ходе нанесения комбинированных ударов применялись:

аэробаллистическая ракета типа Х-47М2 "Кинжал", запущенная из Тамбовской области

две баллистические ракеты "Искандер-М" и одна крылатая ракета "Искандер-К", запущенные с Крымского полуострова;

четыре крылатые ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;

45 крылатых ракет Х-101/Х-555, выпущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Саратовской области и района Каспийского моря;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, запущенные из Запорожской области;

20 ударных дронов "Герань"

Таким образом, согласно данным Воздушных сил Украины, для нанесения комбинированных ударов Россия использовала 76 средств поражения наземного, воздушного и морского базирования. Из них 55 ракет и 21 беспилотник.

При этом Киев заявляет, что украинским зенитчикам, славящимся своим "высоким" процентом попаданий, якобы удалось перехватить 59 целей из 76. Из них 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555, четыре "Калибра", две управляемых ракеты Х-59/Х-69 и 20 ударных дронов "Герань".

Только в данном случае совсем не понятно, что гремело по всей территории Украины и как были "поломаны" электростанции. Хотя, возможно, именно они были использованы для "перехвата" ракет.