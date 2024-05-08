С учётом ранее проведённых научно-исследовательских работ и накопленного опыта, процесс производства ракет средней и малой дальности не займёт много времени.

Фото: © Минобороны России

Недавнее заявление российской стороны о предстоящих учениях с Вооружённых сил страны с нестратегическим (тактическим) ядерным оружием в ответ на провокационные угрозы и заявления со стороны Запада, наделало много шума в западных столицах. А для особо "горячих голов" среди иностранных политиков, возможно, стало своеобразным ушатом холодной воды. Но и это ещё не всё...

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Пока западные политические деятели и журналисты наперебой обсуждали "агрессивное" поведение Москвы, МИД РФ выпустил заявление, в котором ясно говорится о том, что Россия начинает производство ракет средней и малой дальности в ответ на нарушение Вашингтоном Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Кстати, из этого договора США в одностороннем порядке вышли ещё тогда, когда президентом Америки был Дональд Трамп. Уведомление о своих намерениях Вашингтон сделал ещё осенью 2018 года [2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД, прим.]. Официально действие ДРСМД было приостановлено 2 августа 2019 года. По инициативе американской стороны.

Что касается самого заявления МИД России, то оно посвящено непосредственно предстоящим учениям Вооружённых сил России с тактическим ядерным оружием, но содержит и другие моменты, заслуживающие внимания.

США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД.

Российский МИД конкретно заявляет, что именно Вашингтон целенаправленно разрушил соглашение, на протяжении многих лет служившее одной из опор стратегической безопасности. И именно после выхода из ДРСМД Америка сразу же активизировала разработку и испытания ракет средней и малой дальности. Также было начато формирование специализированных воинских подразделений, имеющих региональную привязку. Помимо этого была начата проработка создания необходимой инфраструктуры.

Российский МИД заявил, что США в настоящее время стали размещать соответствующие ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом учений с союзниками. Данный факт является свидетельством того, что производство и "обкатка" указанных вооружений ведётся полным ходом.

Когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, Россия оставляет за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений. В ответ на действия США Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов.

В российском МИД заявили, что с учётом ранее проведённых научно-исследовательских работ и накопленного опыта процесс не займёт много времени. И при принятии решения на развёртывание таких вооружений, они будут размещены там, где Россия посчитает нужным, без оглядки на Запад.

Если перевести заявление внешнеполитического ведомства страны с дипломатического языка на общедоступный, то Западу ясно дали понять, что наработки по ракетам средней и малой дальности у России имеются, осталось запустить производство. Но наша страна пока не собирается их разворачивать, надеясь на благоразумие западного мира. Но это пока.