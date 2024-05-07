Польского политика беспокоят объёмы выпускаемых снарядов

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: © Foto Olimpik via Reuters Connect

После недавних парламентских выборов в Польше и смены кабинета министров страны внешнеполитический курс официальной Варшавы не изменился. Там всё так же постоянно разгоняют антироссийскую истерию и постоянно твердят о якобы существующей угрозе со стороны России. Именно в связи с этим Варшава когда-то приступила к активной милитаризации, решив существенно увеличить численность своих вооружённых сил. А большее количество личного состава требует и большего количества военной техники, которую польские власти сейчас активно закупают у Южной Кореи. Только и боевая техника требует соответствующего обеспечения, в том числе и снарядами. Но со снарядами, как выяснилось, есть определённые трудности.

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Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на польский телеканал TVP Info министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объёмы производства боеприпасов в стране "пугающе низкие".

"Мощности производства боеприпасов находятся на пугающе низком уровне", – отметил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.

При этом министр отметил, что целью польских властей является выход страны на самостоятельное обеспечение боеприпасами. Целевые показатели озвучены не были. Также было отмечено, что в планах правительства выделение 50% военного бюджета для закупки вооружения и техники.

P.S. Сомнительно, что когда польский чиновник заявил о пугающе низких объёмах производства боеприпасов в стране он говорил о патронах для стрелкового оружия. Такого добра достаточно по всему миру. С учётом того, что вся Европа основательно подчистила свои военные склады, "помогая" Украине и сейчас сидит на снарядном голодном пайке, Косиняк, вероятно, говорил о производстве артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Производственные мощности европейских предприятий по выпуску таких снарядов ничтожно малы.