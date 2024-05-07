Эксперты иностранного издания считают, что предупреждение России о возмездии подействовало не только на Великобританию

МиГ-31K c гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Фото: Минобороны России

Коллективный Запад, назначивший Украину на роль тарана против России, продолжает мечтать о максимальном ослаблении нашей страны. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина в праве наносить удары британским оружием на территории России. В ответ МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван "на ковёр", где ему было пояснено, что ответом на такие деяния могут стать удары по британским объектам как на территории Украины, так и за её пределами.

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Весьма любопытно, как на эти события отреагировали западные СМИ. Соответствующая публикация появилась на страницах профильного ресурса Military Watch (MW).

Как говорится в материале американских экспертов, источники со всех сторон подтвердили, что британский "персонал" непосредственно на местах помогает действовать украинским силам. Великобритания стала первой страной, которая передала Киеву крылатые ракеты большой дальности для интеграции их с самолётами Су-27 и Су-24М.

После вызова в МИД России британского дипломата ни одна из сторон не раскрыла детали того, о чём шёл разговор. Но, как предполагают эксперты Military Watch, были оглашены подробности о средствах возмездия, имеющихся в распоряжении России.

Также ресурс приводит информацию о том, что внешнеполитическое ведомство Италии "особенно быстро" заявило о том, что Рим не предоставлял Киеву вооружение для ударов по российской территории. Такой быстрый ответ свидетельствует о том, что предупреждение России было воспринято весьма серьёзно в некоторых западных столицах. Military Watch утверждает, что Италия, также как и Великобритания, передала Украине крылатые ракеты. Кстати, соответствующая информация уже появлялась на страницах СМИ, когда было заявлено, что британский министр обороны Грант проговорился о том, что Италия тайно передаёт Киеву ракеты Storm Shadow [прим.].

Посол Франции в Москве Пьер Леви тоже был вызван в российский МИД 6 мая 2024 года после сообщений о переброске значительного количества личного состава Французского Иностранного легиона на Украину [по тексту, прим.]. В официальном заявлении МИД России говорится о том, что причиной вызова стали "воинственные заявления французского руководства" [прим.]. После чего Париж быстро опроверг факт размещения своих войск на украинской территории, несмотря на более ранние заявления о том, что такой вариант рассматривается.

Как пишет Military Watch, опровержения французской стороны ряд аналитиков также рассматривает как ответ на предупреждение Москвы.

P.S. В общем, американское издание констатирует, что коллективные европейцы сильно запаниковали после предупреждения, сделанного Великобритании и "сдали назад". Вероятно, призадумались над тем, что и им тоже может сильно достаться в случае эскалации. И поделом...

Кстати, очень интересна дипломатическая формулировка, с которой МИД России предостерёг Лондон. В ней говорится о возможных ударах по британским военным объектам как на территории Украины, так и за её пределами. А эти пределы бывают разные. Британские военные расквартированы в той же Прибалтике. Более того, Великобритания и Германия договорились наращивать своё военное присутствие в регионе.