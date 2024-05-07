Вооружённые силы РФ получили танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3

Фото: Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Ещё несколько лет назад многие эксперты и аналитики утверждали, что время танков на поле боя уже давно в прошлом. Раздавались заявления о том, что уже не будет масштабных встречных танковых сражений, а в стенах штабов не будут разрабатываться планы молниеносных бросков танковых колонн по территории Европы в случае гипотетического конфликта.

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Однако суровые геополитические реалии наглядно продемонстрировали, что время танков не прошло. Без них по-прежнему никак на современном поле боя. Только изменилась тактика применения танковых подразделений. И эта тактика постоянно дорабатывается с учётом получаемого опыта.

С начала Специальной военной операции российские оборонные предприятия существенно нарастили выпуск своей продукции. Также был увеличен выпуск танков.

В преддверии Дня Победы "Уралвагонзавод" [входит в государственную корпорацию "Ростех", прим.] отправил в войска эшелон с новыми современными танками Т-90М "Прорыв". Соответствующая информации была опубликована пресс-службой корпорации. Отправка партии танков названа символичной, поскольку она состоялась накануне Великого праздника.

"Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М "Прорыв" отправлен в Российскую армию в преддверии великого праздника – Дня Победы. 9 мая – дата, которая имеет особое значение для концерна "Уралвагонзавод". Невозможно переоценить вклад в Великую Победу наших предприятий, ставших с началом войны центрами танкостроения в результате масштабной эвакуации оборонных заводов из западных регионов на восток Советского Союза, – отметил генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Помимо этого Потапов отметил, что на сегодняшний день Россия снова столкнулась с внешними вызовами и вынуждена отстаивать свой суверенитет.

Также пресс-служба "Ростеха" сообщила, что неделей ранее, в преддверии 1 мая, в войска была отправлена партия танков Т-72Б3.

Основной боевой танк Т-90М "Прорыв" является самой совершенной боевой машиной в линейке танков Т-90. "Прорыв" наиболее приспособлен к условиям современного боя благодаря наличию всеракурсной защиты, автоматизированной системы управления огнём и проведённым мероприятиям по повышению живучести.

Основной боевой танк Т-72Б3 является глубокой модернизацией самого воюющего танка в мире – Т-72. После проведения модернизационных мероприятий боевые машины этого семейства, выпущенные много лет назад, ничем не уступают своим современным зарубежным аналогам.