Учения с нестратегическим ядерным оружием - достаточно серьёзное предупреждение для западных политических элит.

Фото: Министерство обороны РФКак сообщают новостные агентства со ссылкой на Минобороны РФ, Генштаб начал подготовку к проведению военных учений с нестратегическим ядерным оружием. Подготовка к учениям проходит по поручению президента России Владимира Путина. В манёврах будут задействованы силы Южного военного округа, авиация и Военно-морской флот. В ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ЯО, того самого, которое также известно как тактическое. Предстоящие учения направлены на "обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя предстоящие учения, заявил, что число лиц среди западной правящей элиты, которые призывают к отправке войск на Украину, расширяется. Среди них представители Конгресса США, руководство Франции и Великобритании, а также отдельные политики из Прибалтики и Польши. Кроме того Медведев отметил, что на Западе происходит деградация правящего класса. Со слов политика, отправка западных войск на территорию Украины приведёт к прямому вступлению западных стран в конфликт и России придётся отвечать. Ответ будет не на территории Украины. Наступит мировая катастрофа.

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В новейшей истории России учения с подготовкой к применению нестратегического ядерного оружия будут проводиться, пожалуй, впервые. Во всяком случае, ранее такая информация в СМИ не публиковалась.

Ранее отдельные западные политики и представители иностранных СМИ неоднократно пытались обвинить Россию в том, что она якобы "бряцает" ядерным оружием и якобы может применить его на территории Украины. Хотя ещё 13 марта 2024 года Владимир Путин заявил, что необходимости в применении тактического ядерного оружия в ходе проведения Специальной военной операции никогда не было. Тогда же глава государства заявил, что Россия готова применить ядерное оружие если речь зайдёт об угрозе существования, целостности и суверенитету государства.

Фактически предстоящие учения являются достаточно конкретным предупреждениям странам коллективного Запада. Точнее их политическим элитам, окончательно утратившим связь с реальностью.

P.S. Обращает внимание тот факт, что в предстоящих манёврах будут задействованы силы Южного военного округа. Соответственно, это предупреждение в первую очередь предназначается президенту Франции Эммануэлю Макрону.