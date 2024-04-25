Президент Украины в очередном интервью озвучил новые пожелания

Фото: © AP Photo / Wolfgang Rattay

Похоже, что в Киеве совсем потеряли рамки. Разумеется, если они изначально хоть в каком-то виде существовали.

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Сначала глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью британской газете The Guardian, критикуя военно-промышленный комплекс Запада, в абсолютно недипломатичной форме заявил о том, что ни один пакет военной помощи, оказанной Киеву со стороны Запада, не сможет остановить Россию. Зато это сможет якобы сделать единый фронт Украины и её союзников. Такое слегка завуалированное требование ввести на территорию незалежной воинский контингент НАТО.

За Кулебой последовал и его непосредственный шеф Зеленский. Нынешний и уже нелегитимный руководитель Украины считает, что западная авиация должна защищать Украину точно так же, как и Израиль. Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, хотел бы ли он, чтобы помогавшие Израилю самолёты работали так же в небе Украины.

"Если мы хотим быть настоящими союзниками, Украина и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории", — заявил Зеленский.

Исходя из логики главы киевского режима, государства Запада "должны" направить свои боевые самолёты для защиты воздушного пространства Украины. Потому что она почти как Израиль, является союзником для Запада.

Поразительно, но Зеленский или просто делает вид, или просто отказывается понимать разницу в ценности Украины и Израиля для Запада? Израиль действительно является союзником для Вашингтону, поскольку эта страна в силу своего географического положения позволяет Штатам контролировать весь Ближний Восток и влиять на процессы происходящие там. А Украина для американцев не более чем таран против России.

Направлять свою боевую авиацию для нанесения ударов по хуситам или прокси-силам Ирана – это одно. Совершенно другое дело иметь риск вступить в военный конфликт с ядерной державой. К тому же Россия неоднократно предупреждала о том, что любые иностранные контингенты, любая техника и вооружение стран Запада, появившиеся на Украине автоматически становятся законными целями для российской армии.

Но по Зеленскому все всё равно "должны"... Кстати, он сам себе противоречит. Буквально недавно, расшаркиваясь в благодарностях перед Вашингтоном за выделенный пакет военной "помощи", Зеленский заявил, что американцам не придётся воевать, поскольку это сделают украинцы. Лишь бы были боеприпасы и оружие. И пока ещё президент Украины добавил, что это "хорошее решение".