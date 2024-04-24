Корабли ВМС Франции вышли в море "посмотреть" корабли российского флота.

Авианосец "Шарль де Голль". Фото: © AP Photo/Christophe Ena

Как сообщил профильный ресурс Defense Romania, флагман ВМС Франции атомный авианосец "Шарль де Голль" 23 апреля вышел из порта Тулон и приступил к выполнению операции "Акила". Последняя направлена на усиление французского военно-морского присутствия в Средиземном море.

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В состав французской морской группы под командованием контр-адмирала Жака Маллара помимо самого авианосца входят атомная подводная лодка, фрегат ПВО, многоцелевой фрегат и корабль снабжения "Жак Шевалье". Но и это ещё не весь состав авианосной ударной группы (АУГ).

Помимо перечисленных кораблей в её составе находятся ещё и корабли союзников по Североатлантическому альянсу, а именно по одному фрегату из Италии, Греции, Португалии и Испании.

Как сообщает Defense Romania, единый характер военно-морской группировки подчеркивает "совместные усилия по обеспечению стабильности и безопасности в Средиземноморье".

Авиационная группа, размещённая на борту авианосца "Шарль де Голль", состоит из 18 истребителей Rafale, двух самолетов ДРЛОиУ E-2C Hawkeye и двух вертолетов Dauphin. Палубная авиагруппа будет поддерживаться базовыми патрульными самолётами Atlantic 2, что обеспечит комплексные возможности поиска и реагирования на протяжении всей операции.

Особенностью операции "Акила" является интеграция французской морской группы в командные структуры НАТО. В течение 15 дней корабли ВМС Франции будут действовать под руководством альянса. Тем самым подчёркивается приверженность НАТО коллективной обороне и оперативной совместимости перед лицом развивающихся вызовов безопасности в Средиземноморье и за его пределами.

Как считает Defense Romania, операция "Акила" проводится на фоне напряжённости на Ближнем Востоке, а так же из-за усиления Оперативной группы ВМФ России в восточном Средиземноморье. Российская эскадра в регионе была увеличена за счёт прибытия отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг" и модернизированного фрегата "Маршал Шапошников".

По данным издания, помимо вновь прибывших кораблей в состав российской военно-морской группировки в порту Тартус и берегов Сирии входят: дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корвет "Меркурий", два больших десантных корабля ("Иван Грен" и "Александр Отраковский") и танкер "Кола".