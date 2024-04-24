Морская авиация ВМС США начала обновлять парк учебных самолётов для подготовки пилотов многомоторных машин

Многомоторный учебный комплекс Beechcraft King Air 260 (самолет Т-54А). Фото: Textron Aviation

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что Военно-морские силы США получили первые два учебных самолёта Beechcraft King Air 260 от компании Textron Aviation в рамках контракта на многомоторную систему обучения (METS) в рамках от 2023 года.

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Полученные летательные аппараты поступят на вооружение 31-й и 35-й учебными эскадрильями для обучения нового поколения лётчиков ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США в рамках их подготовки к пилотированию самолётов P-8A Poseidon, E-2D Hawkeye и C-130 Hercules.

Поставка машин состоялась в рамках сделки на 10 самолётов Т-54A (военное обозначение гражданского самолёта). Рамочный контракт предусматривает приобретение до 64 единиц. Полученные летательные аппараты предназначены для модернизации учебной среды ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США. Самолёт T-54A должны заменить T-44С Pegasus, стоящие на вооружении с 1970-х годов. Заказанные десять самолётов должны быть поставлены с 2024 по 2026 годы.

Базироваться King Air 260 (T-54A) будут на авиабазе ВМС Корпус-Кристи, штат Техас.

Производство самолётов осуществляется на сборочной линии Beechcraft King Air в Уичито, штат Канзас. Там на T-54A устанавливается вся необходимая авионика, предназначенная для обучения лётчиков, а также "внутренние модификации". Т-54А оснащен комплексом авионики Pro Line Fusion — адаптивной системой авионики с сенсорными основными пилотажными дисплеями для повышения эффективности и предсказуемости во время полетов.

Т-54А отличается большей дальностью, скоростью и высотой полёта по сравнению с T-44С Pegasus. Кроме того, новый учебно-тренировочный самолёт оснащен интегрированной системой GPS/инерциальной навигации, цифровыми движущимися картами и резервными сверхвысокочастотными и сверхвысокочастотными радиостанциями.

По отзывам лётчика-инструктора авиации ВМС США, новый Т-54А является прогрессом в модернизации парка учебных машин.

Передача King Air 260 последовала за заключением отдельного контракта [подписан в марте 2024 г., прим.], в рамках которого будут поставлены полностью интегрированные решения для наземного обучения для программы METS: три тренажера стандартной конфигурации King Air 260, тренажер оперативной летной подготовки METS T-54A и 21 настольный тренажёр с авионикой. Поставка учебного оборудования начнётся в следующем году и будет завершена в 2026 году.

Предполагается, что самолёты Т-54А ВМС США будут находится в эксплуатации на протяжении трёх десятилетий.

Технические характеристики Т-54А

Длина – 13 метров, размах крыла – 17 метров, максимальная скорость – 480 км/ч, потолок – 10670 метров, дальность полёта – 3000 километров.

Самолёт King Air серийно производится с 1972 года и по настоящее время. King Air 260 – модификация 2020 года, отличается улучшенным автоматом тяги и имеет метеорологический радар с несколькими сканированиями. Согласно открытым данным, стоимость такого самолёта в гражданской конфигурации в 2023 году составляла 7,78 миллиона долларов.