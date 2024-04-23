Британский премьер намерен увеличить расходы на оборону с нынешних 2,3% от ВВП до 2,5%, но только к 2030 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его польский коллега Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг на польской военной базе. Фото: Pawel Supernak/EFE via EPA

Воинственность в странах коллективного Запада постоянно нарастает. Сначала был президент Франции Эммануэль Макрон, который попытался примерить на себя роль лидера всей Европы и заявил об отправке французского воинского контингента на Украину. Правда, потом глава Пятой республики немного сдал назад и сказал, что это лишь один из вариантов. От своего коллеги и соседа [в плане географического расположения стран, прим.] решил не отставать и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Во время своего визита в Польшу в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом британский премьер заявил о переводе промышленности Великобритании на военные рельсы. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Мы переведем оборонную промышленность Великобритании на военные рельсы. Один из главных уроков войны на Украине – мы нуждаемся в более обширных запасах боеприпасов и в том, чтобы наша промышленность была в состоянии быстрее восполнять их", – сказал премьер, его выступление транслировали британские телеканалы.

Как сообщается, политик сделал такое заявление, когда пояснил намерение увеличить оборонные расходы Великобритании с нынешних 2,3% до 2,5% от национального ВВП к 2030 году.

Возможно, прежде чем делать заявления о переводе экономики Великобритании на военные рельсы, господину Сунаку необходимо было бы разобраться с социальными проблемами внутри страны. О каких военных рельсах он говорит, если согласно данным Национальной статистической службы королевства экономика Великобритании уже погрузилась в техническую рецессию?

Кроме того, военная экономика – это не только боеприпасы, о которых говорит Сунак, это ещё прочие виды вооружения и военной техники: танки, самолёты, корабли, ракеты. Корабли Британия ещё строить может. С ракетами и самолётами в тесной кооперации с другими странами разобраться ещё может. А вот с бронетехникой, конкретно с танками, у британцев плохо. Бронетанковые заводы в Лидсе и Ньюкасл-апон-Тайн уже не существуют. Восстановить производство танков будет стоить очень дорого. Кстати, ведь именно британцы и изобрели танк.