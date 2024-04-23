Американцы уже пакуют для Киева вооружение

Фото: © AP Photo / Alex Brandon

Недавно нижняя палата Конгресса США одобрила выделение очередного пакета помощи для Украины на сумму более $60 миллиардов. Теперь этот законопроект должен быть одобрен Сенатом, после чего он ляжет на подпись Байдену. При этом американцы заявили, что предоставят Киеву военную "помощь" из наличия (с армейских складов в Европе), как только пакет помощи будет одобрен. То есть максимально быстро.

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Стало известно, что США уже готовят для Украины пакет помощи на $1 миллиард. Соответствующую информацию опубликовало агентство Reuters. Агентство ссылается на двух анонимных американских чиновников. Фактически "помощь" Киеву готовится за счёт средств из ещё не подписанного законопроекта.

В пакет этой "помощи" входят транспортные средства, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем [вероятно, для M142 HIMARS, прим.], 155-миллиметровые артиллерийские, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, а также прочее вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя.

P.S. В том, что все эти товары военного назначения уже давно были готовы к отправке, было понятно изначально. Теперь ждут только формального решения Сената и подписи Байдена. В любом случае эта "помощь" всё равно рано или поздно перейдёт в разряд металлолома.