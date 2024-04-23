В Штатах предложили оригинальный, но практически бессмысленный проект.

Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщает профильный ресурс Defense Post, Соединённые Штаты могут переоборудовать излишки своих нефтяных вышек в Тихом океане в действующие мобильные военные базы для того, чтобы противостоять растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Инициатива перепрофилирования нефтяных платформ была представлена оборонным подрядчиком Gibbs & Cox [входит в компанию Leidos, прим.] в ходе недавно завершившейся выставки Sea Air Space Expo, проходившей в Вашингтоне. В соответствии с концепцией MODEP (Мобильная оборонная/складская платформа) нефтяные платформы могут служить в качестве мобильных баз противоракетной обороны, а также в роле баз материально-технического обеспечения ВМС США.

Предполагается, что переоборудованные платформы будут расположены на "оптимальном" расстоянии от берега. Автономность таких баз составит 12 месяцев. Крупные плавучие базы будут иметь по 512 универсальных вертикальных пусковых установок либо 100 пусковых установок под крупные ракеты. Огневая мощь такой ракетной базы в пять раз выше огневой мощи эсминца класса "Арли Бёрк".

Defense Post приводит мнение представителя ВМС США, который заявил, что такие мобильные плавучие базы имеют стратегическое значение, поскольку Китай "продолжает утверждать свою власть в Индо-Тихоокеанском регионе". Помимо функций ракетных баз, такие платформы могут быть использованы для снабжения кораблей и атомных подводных лодок.

Стоимость переоборудования одной платформы в ракетную базу оценивается в 10% от стоимости новейшей системы ПРО американского флота. Как заявил представитель ВМС США, предположительно, такие ракетные платформы могут существенно снизить риски и затраты, связанные с наземными системами ПРО.

Как сообщает Defense Post, идея превращения нефтяных вышек в ракетные платформы не нова и она является предметом дискуссий на протяжении многих лет. Отмечено, что они очень уязвимы для ракетных атак. Кроме того, многие аналитики обеспокоены высокими затратами на строительство и эксплуатацию таких ракетных платформ.

Так могут ли американцы переоборудовать свои нефтяные вышки в ракетные платформы? Весьма и весьма сомнительно. Во-первых, такие сооружения очень уязвимы для ракетных атак. Во-вторых, возникнут определённые трудности с обеспечением охраны таких ракетных баз. В-третьих, всё равно возникнут трудности с логистикой. Если какая-то из таких баз будет обеспечивать корабли, то кто будет обеспечивать саму базу?