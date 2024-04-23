Литовская армия задействована в очередных двухсторонних военных манёврах с союзниками.

Фото: © AFP 2024 / John MacDougall

Североатлантический альянс продолжает "играть мускулами" в непосредственной близости от границ России и Белоруссии. Особенно любят "играть мускулами" все три прибалтийских республики. В последнее время среди этих трёх сестриц особенно выделяется Литва. Принимает участие во всех манёврах, где только может. И это учитывая небольшую численность ВС этой республики.

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21 апреля стартовали совместные польско-литовские учения "Храбрый грифон 2024". Задача этих манёвров – отработка мероприятий по защите Сувалкского коридора в рамках двустороннего плана Литвы и Польши "Орша". Что это за план, толком никто не знает, он секретный. Известно, что "изобретён" он был ещё в 2022 году. Но прибалтийским политикам, похоже, и этих двусторонних военных манёвров показалось мало.

В Литве стартовали крупные учения с участием солдат из Германии. Дата начала этих военных мероприятий – 23 апреля 2024 года. Учения называются Grand Quadriga 2024 ("Великая квадрига 2024"). Квадрига – это античная двухколёсная колесница, запряженная четвёркой лошадей. Очень любят в НАТО громкие названия – то "Грифон", то "Квадрига" [прим.]. О начале учений сообщили литовские СМИ.

Согласно опубликованным данным, учения продлятся до конца мая. В ходе манёвров на полигонах Пабраде и Казлу Руда будут развернуты более 3000 немецких военнослужащих и 200 единиц тактической техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.

"В основе учений лежит переброска двух дивизий из Центральноевропейского региона на Восток», — говорится в пресс-релизе ВС Литвы. "Литовские подразделения, тренирующиеся бок о бок с немецкими участниками, будут планировать и проводить операции, а также обеспечивать поддержку принимающей страны".

Дополнительную информацию, касающуюся манёвров изложил бундесвер. Согласно данным немецкой армии, учения "Квадрига 2024" призваны продемонстрировать что бундесвер полон решимости и способен внести решающий вклад в защиту восточного фланга НАТО.