Министр обороны анонсировал передачу в войска уникальной системы ПВО

С-500 "Прметей". Скриншот видео Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 23 апреля, сообщил, что в 2024 году войска получат первые образцы новейшей зенитно-ракетной системы С-500. Министр также отметил, что военные получат систему в двух модификациях: комплексы противоракетной обороны (ПРО) и зенитно-ракетные комплексы большой дальности.

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Впервые о перспективной зенитно-ракетной системе С-500 стало известно ещё в 2015 года. Согласно открытым данным, тогда комплекс ещё находился на стадии проектирования. Серийное производство С-500 "Прометей" было налажено в 2021 году. В мае того же года президент России Владимир Путин заявил, что испытания данного комплекса близки к завершению.

По данным издания "Известия", ссылающегося на источник в Минобороны, в Вооружённые силы России провели испытания "Прометея", в ходе которых была доказана способность С-500 сбивать гиперзвуковые цели. Система может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (двигаются на гиперзвуковых скоростях), по управляемым боеголовкам, по гиперзвуковым ракетам, которые летят на относительно небольшой высоте, но на очень высокой скорости.

Система С-500 "Прометей" предназначена не для замены С-400 "Триумф", а в качестве дополнения. Кроме того, система С-500 может выполнять командную функцию для С-400. Для работы по аэродинамическим целям используются сверхдальнобойные зенитные ракеты 40Н6М, которые уже входят в состав комплексов С-400. Для перехвата баллистических ракет на заатмосферном участке [вероятно, и в ближнем космосе], применяются противоракеты 77Н6.

Ни одна страна в мире не имеет подобной системы. Самой совершенной и дальнобойной западной зенитно-ракетной системой является американский комплекс MIM-104 Patriot. Но максимальная дальность перехвата "американца" при работе по аэродинамической цели не превышает 160 километров, при работе по баллистическим ракетам – в несколько раз меньше.