В ходе учений были задействованы РСЗО крупного калибра и сверхбольшой дальности

Запуск ракет в рамках учений по отработке "ядерной контратаки". Фото: ЦТАК (KCNA)

Профильный ресурс Defense Post сообщил, что Северная Корея провела учения, которые имитировали "ядерную контратаку". Информация приводится со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Как говорится в публикации, учения проводились в понедельник 22 апреля. За нами наблюдал лично глава КНДР Ким Чен Ын [это уже традиционно, прим.]. В учениях были задействованы "сверхбольшие" реактивные системы залпового огня, которые поразили цель на острове. Удаление до цели составило примерно 352 километра. Руководитель КНДР высоко оценил точность ракет.

Фото: ЦТАК (KCNA)

Южнокорейские военные в понедельник заявили, что выпущенные из района Пхеньяна ракеты пролетели "примерно" 300 километров и упали в водах к востоку от Корейского полуострова.

Это уже вторые ракетные пуски, осуществлённые Пхеньяном менее чем за неделю. Ранее была испытана "сверхьбольшая" боеголовка для стратегической крылатой ракеты. Тогда военные Южной Кореи подтвердили, что зафиксировали пуски крылатых ракет.

Фото: ЦТАК (KCNA)

P.S. Каждые такие ракетные пуски вызывают сильное напряжение как у Сеула, так и Токио. Судя по опубликованным фото, в учениях по "ядерной контратаке" были задействованы РСЗО KN-25 калибра 600 миллиметров. Ракета такой системы может пролететь 380 километров. По сути, это даже не РСЗО, а оперативно-тактический ракетный комплекс, способный нести ядерный заряд. Даже находясь в длительной международной изоляции, Северная Корея сильно преуспела в ракетных технологиях.