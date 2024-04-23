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crazycat21
Концерн Rheinmetall построит в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов
Европа всё пытается нарастить выпуск боеприпасов.

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Фото: Rheinmetall

Как сообщил профильный ресурс Defense Post, немецкая оборонная компания Rheinmetall подписала с правительством Литвы меморандум о взаимопонимании, касающийся начала строительства завода по производству боеприпасов. 

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Впервые о проекте стало известно ещё в январе текущего года. Он предусматривает строительство завода, который будет выпускать 155-мм артиллерийские снаряды стандарта НАТО. Продукция предприятия должна будет направлена для покрытия потребностей армии Литвы, бундесвера, а также вооружённых сил других армий стран Евросоюза.

В ходе подписания меморандума были определены мероприятия, дающие "зелёный свет" инфраструктурному проекту на территории прибалтийской республики. Также были определены процедуры начала реализации строительства.

С литовской стороны соглашение подписали министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас , министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, со стороны  Rheinmetall – координатор стратегической программы компании Максимилиан Фрох. Помимо них на встрече присутствовала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Литва заявила, что этот контракт является еще одной вехой в двустороннем сотрудничестве в области безопасности и обороны с Германией, поскольку он представляет собой обоюдную выгоду для стратегического партнерства стран. Также отмечено, что новое предприятие "поддержит" размещение немецкого контингента в Литве на постоянной основе.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что строительство предприятия по выпуску артиллерийских снарядов является важным для национальной безопасности, поскольку позволит сократить цепочки поставок. С этим проблемы не только в Евросоюзе, но и во всём мире. Кроме того, запуск завода позволит не только создать новые рабочие места, но и получить новый опыт и оборонные технологии от немецких партнёров.

Defense Post отмечает, что продукция предприятия покроет не только потребности армий Литвы и Германии, Вильнюс планирует использовать завод для поддержки Украины.

#новости #армия #оружие #германия #артиллерия #литва #снаряды
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