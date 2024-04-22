Польский премьер заявил, что хочет выяснить, что побудило Анджея Дуду сделать заявление относительно возможного размещения ядерного оружия на территории Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP / Albert Zawada

Президент Польши Анджей Дуда отметился довольно резонансным заявлением. Он сказал, что если союзники попросят, то на территории его страны может быть размещено ядерное оружие. Варшава к этому готова. Исключительно ради укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

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Однако, похоже, даже в Польше заявление собственного президента вызвало, мягко говоря, недоумение. В том числе и у премьер-министра польского правительства Дональда Туска.

Как сообщают польские СМИ, Туск заявил, что ждет встречи с президентом Анджеем Дудой в связи с его заявлением относительно размещения ядерного оружия в Польше. По мнению главы польского правительства такая инициатива должна быть должным образом подготовлена и решение должно быть полностью обоснованным.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос напрямую и очень явно касается польской безопасности. И мне нужно было бы хорошо понимать намерения президента ", – заявил глава правительства.

При этом Дональд Туск подчеркнул, что заботится о том, чтобы Польша была в безопасности и была как можно лучше вооружена.

"Но мне бы также хотелось, чтобы возможные инициативы были, прежде всего, очень хорошо подготовлены ответственными за них людьми и чтобы все мы убедились, что мы этого хотим. Эта идея очень масштабная, я бы сказал, и очень серьезная, мне нужно было бы знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", – отметил Туск.

Довольно интересная картинка вырисовывается. Вариантов всего три. Первый – в рядах польских правящих элит наблюдается раскол. Второй – среди польских политиков ещё есть люди, которые руководствуются не геополитическими амбициями, а здравым смыслом. Третий – польский президент Дуда ляпнул что-то не то или раньше времени, поэтому оправдываться приходится премьер-министру.