Командующий Сил обороны Эстонии снова заговорил о якобы возможной "агрессии" со стороны России и подсчитал деньги на снаряды

Мартин Херем. Фото: Силы обороны Эстонии

Буквально недавно командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем стал известен широкой публике из-за своего высказывания, непосредственно касающегося России. Этот высокопоставленный военный из маленькой, но очень гордой, прибалтийской страны заявил, что в случае "агрессии" России Балтийское море будет перекрыто Финляндией, Швецией и Эстонией, войска на территории будут встречены пехотой и танками... А в случае атак издалека пригрозил бить по российским Печорам и Ивангороду. В общем, что-то тогда на него нашло.

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И теперь этот генерал не исключает увеличения расходов на оборону Эстонии. Об этом сообщили местные СМИ.

По мнению Херема, в ближайшие годы страна должна увеличить расходы до 5% от своего ВВП. Этот шаг необходим, чтобы закупить боеприпасы на сумму 1,5 миллиарда евро. А эти боеприпасы необходимы уже для того, чтобы вести войну с гипотетическим противником на удалении, а не в контактном бою.

"В последующие годы оборонный бюджет должен быть значительно больше, чем сейчас, а потом он снова будет немного меньше, потому что мы можем рассчитать, сколько уходит на закупки, а сколько на техническое обслуживание. Это не значит, что он должен составлять 5% в следующие 10 лет, 5% могут быть в течение следующих двух лет, а затем немного ниже", – сказал Херем.

При этом командующий Силами обороны Эстонии добавил, что это не просто запрос дополнительных средств, а "операционная необходимость".

И снова этот военный заговорил о противнике... С его слов, когда Россия "уйдёт" с Украины, то у Эстонии будет не более трёх лет. И боеприпасов на 1,5 миллиарда не будет хватать. Он отметил, что уже посчитано, сколько российских войск якобы может быть выставлено, и что необходимо сделать, чтобы быстро остановить "агрессию".

Также это генерал добавил, что Эстония будет не одна, а с союзниками. Но о своей доле страна должна позаботиться заранее. Как раз 1,5 миллиарда евро на боеприпасы должно хватить. Боеприпасы необходимы, чтобы вести войну на расстоянии.

P.S. На первый взгляд может показаться, что главный эстонский военный не совсем понимает, что говорит. Но есть нюанс... Господин Херем – это чистый "продукт" Вашингтона. Он даже служил штабным офицером в Ираке в... американской бригаде. Кто раскручивает свой военно-промышленный сектор? Ответ очевиден. Поэтому эстонским налогоплательщикам просто ненавязчиво предлагают раскошелиться.