Польша не очень хочет брать на себя некоторые обязательства

© AP Photo / Czarek Sokolowski

В последнее время Киев пытается заключить с европейскими столицами двусторонние соглашения о так называемых гарантиях безопасности. Каждое такое подписанное соглашение преподносится властями Украины как чуть ли не очередная победа. Однако если внимательно изучить эти соглашения, то о каких-то гарантиях, тем более гарантиях безопасности для Украины, там речи не идёт. Есть лишь пункты о помощи, а также пункт о двусторонних консультациях в кратчайшее время.

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Среди подписантов такого рода соглашений с Украиной значатся девять государств, включая Великобританию, Францию и Германию. Польши в этом списке нет. Однако переговоры о подписании двустороннего соглашения между Киевом и Варшавой всё же ведутся. Но идут они тяжело. Об этом сообщило польское информационное агентство PAP.

Ещё 4 апреля глава МИД Польши Родослав Сикорский в Брюсселе заявил, что работа над соглашением между Польшей и Украиной "относительно продвинулась", но дата подписания договора пока остаётся открытой.

В чём причина? Причина в том, что польско-украинские отношения в настоящее время достаточно прохладные. Польское информационное агентство приводит слова неназванного источника:

"На мой взгляд, нет политической воли делать какие-то жесты в отношении Украины, по крайней мере, до тех пор, пока не будет компромисса по импорту агропродовольственной продукции и транспортным вопросам. А соглашение о безопасности фактически предполагает односторонние жесты, например, обязательство о долгосрочной военной поддержке Украины в размере некоторого процента от ВВП. Дополнительные неудобства вызывает то, что украинцы привыкли называть эти соглашения понятием "гарантии безопасности", а для польских политиков это неприемлемо".

Представитель польской стороны подметил всё верно. Да и вряд ли Польша подпишет такое соглашение, поскольку очень давно косо смотрит на территорию Западной Украины, так называемые Восточные Кресы. Подписание двустороннего соглашения о так называемых гарантиях безопасности или как бы они не назывались, всё же к чем-то Варшаву будет обязывать. Пусть и формально. Даже если соглашение и будет подписано, то на выгодных для Варшавы условиях, без всяких процентов от ВВП и прочего.