Только одна Германия пообещала передать батарею таких систем. Остальные страны проявили "уклончивость"

ЗРК MIM-104 Patriot. Фото: Raytheon

На протяжении длительного времени Киев требует от стран коллективного Запада передать дальнобойные системы ПВО. Желательно американские Patriot или франко-итальянские SAMP-T. Эти системы требовал Кулеба, их же требовал сам Зеленский.

реклама

По итогам недавнего саммита, приуроченного к 75-летию основания НАТО, глава киевского МИД Кулеба в ходе пресс-конференции заявил, что союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы предоставить их Украине. Чуть позже этот дипломат добавил, что поиском необходимых систем ПВО должна заняться Германия.

В общем Украине пообещали дать затребованные системы. Однако обещать – это одно, совершенно другое – передать. Ведь обещали же просто для начала посмотреть, что есть в наличии.

Как сообщило агентство Reuters, страны ЕС не выполняют своих обещаний относительно ЗРК Patriot для Украины. Именно европейские страны составляют костяк Североатлантического альянса [прим.].

По данным агентства европейские министры заявили в понедельник, что срочно рассматривают способы усиления противовоздушной обороны Украины. Но при этом не дали никаких конкретных обещаний. Особенно по комплексам Patriot, которые так хочет получить Киев. На встрече в Люксембурге, где присутствовали главы внешнеполитических ведомств и министры обороны стран Евросоюза, было заявлено, что одобрение Палатой представителей США пакета помощи Украине на $60 миллиардов не должно привести к "самоуспокоению" со стороны стран Европы.

"Мы можем радоваться целый день, но мы должны быть готовы к завтрашней битве. Поэтому успокоения быть не может", – заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Reuters сообщает, что страны, у которых есть на вооружении американские комплексы "Пэтриот" в ходе саммита "проявили уклончивость". С тех пор как Киев стал требовать дополнительные системы ПВО, только Германия пообещала поставить дополнительную батарею таких ЗРК. Представители других стран заявляют, что не могут отдать Patriot, поскольку эти комплексы являются неотъемлемой частью национальной обороны их государств.

При этом отмечено, что комплексы "Пэтриот" американского производства стоят на вооружении Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции.