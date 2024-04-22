Спикер ГД назвал воровством решение парламента США относительно активов России.

Вячеслав Володин. Фото: © Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Разговоры о возможной конфискации зарубежных активов России, замороженных после начала СВО, на Западе ходили давно. Но только разговоры. Традиционно первый шаг сделали американцы. Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей, одобрила законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Украине. Теперь законопроект должен быть принят в Сенате. Вероятность того, что его одобрят очень высока, поскольку в Сенате преобладают демократы. Фактически, американские законодатели уже одобрили воровство средств чужого государства.

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Разумеется, такие шаги были замечены в Москве. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал решение американских законодателей. По его мнению США пошли на откровенно неправовое решение. Свою точку зрения он изложил в своём телеграм-канале.

"Вашингтон принял откровенно неправовое решение, совершив кражу. <...> В нашей стране теперь есть все основания. Примите симметричные решения по отношению к зарубежным активам".

По мнению Володина, действия Вашингтона подорвут доверие к США со стороны других государств, бизнеса и инвесторов. Более того, они разрушат неприкосновенность собственности, на которой основана вся мировая финансовая система.

Как считает политик, Вашингтон принял закон о конфискации активов России для того, чтобы подтолкнуть Евросоюз к аналогичному шагу. Дело в том, что в США заморожено лишь 5-6 миллиардов долларов. Основная масса российских средств – 210 миллиардов долларов заморожена в Евросоюзе.

Также спикер добавил, что Вашингтон перестал верить в победу Киева, поэтому готов давать деньги только в кредит, который необходимо вернуть. А вернуть можно не свои деньги. Это относительно перевода российских активов Киеву.

P.S. Вячеслав Володин прав. Решение, принятое Вашингтоном носит политический характер. Для США несколько миллиардов долларов фактически ничего не значат, напечатают ещё. Что касается лица Америки, то уже полмира знает, какое оно. Сейчас Вашингтон неприкрыто подталкивает Европу на воровство российских средств, а такой шаг может стать решающим для всей экономики Евросоюза и привести её к краху.