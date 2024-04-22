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crazycat21
Анджей Дуда: Польша может разместить на своей территории ядерное оружие
По просьбе союзников по НАТО и из-за личных амбиций польский президент готов поставить свою страну под прицел.

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Анджей Дуда. Фото: TASS/EPA/Pawel Supernak Европейские страны продолжают говорить о том, что Россия в ближайшие годы якобы готовиться напасть на НАТО. Особенно в этом преуспели республики Прибалтики и Польша. С прибалтийскими странами всё понятно – жёсткая и очень громкая антироссийская риторика по сути является залогом существования этих республик в западном мире. Иначе просто не дадут денег. С Польшей всё гораздо сложнее. Эта восточноевропейская страна из-за геополитических амбиций своих политиков до сих пор мечтает о былом "величии" и даже претендует на роль лидера в Европе, стремясь потеснить даже Германию. 

Поэтому [из-за амбиций, прим.] Польша даже готова пойти на довольно бессмысленные поступки, в том числе готова разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом в интервью польскому изданию Fakt дал понять сам польский президент Анджей Дуда. C его слов, если союзники решат разместить на польской территории ядерное оружие, то Варшава к этому готова.

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"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику".

В данном случае польский президент имел в виду программу Nuclear Sharing (Совместное использование ядерного оружия). Данная программа предусматривает странам-членам НАТО, не имеющего собственного ЯО, использовать аналогичное оружие другой страны. В данном случае это американское оружие. То есть в случае необходимости, при условии гипотетического размещения ЯО на территории Польши, польские лётчики должны будут доставить американские ядерные бомбы B61-B. Средства доставки таких боеприпасов в польских ВВС имеются, это истребители F-16.

P.S. В случае размещения ядерного оружия на территории Польши эта страна автоматически перейдёт в разряд первоочередных потенциальных целей для российских ракет. Подлётное время минимальное. Разумеется, места хранения таких боеприпасов станут целями лишь при условии глобального конфликта.

#новости #политика #нато #польша #ядерное оружие #геополитика #дуда
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