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crazycat21
ВМС Франции в рамках испытаний нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели
Французы намереваются что-то там проецировать.

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Пуск морской крылатой ракеты с борта фрегата класса FREMM. Фото: ВМС Франции

Как сообщил профильный ресурс Naval News, событие состоялось 18 апреля – ВМС Франции нанесли синхронный удар двумя ракетами по одной цели. Стрельбу вели многоцелевой фрегат класса FREMM D 650 Aquitaine ("Аквитания") и атомная подводная лодка класса Suffren. Конкретное название и бортовой номер АПЛ не указаны, но есть вероятность, что это была головная лодка  S635 "Сюффрен", поскольку вторая лодка данного типа была передана ВМС Франции лишь в начале апреля текущего года [прим.].

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По данным Naval News, фрегат находился у берегов Британии, в то время как АПЛ курсировала в водах Бискайского залива. Что касается цели, то она располагалась в ракетном испытательном центре Генеральной дирекции по вооружению МО Франции (DGA). Центр расположен к югу от Бордо. Две выпущенные морских крылатых ракеты, по одной с каждого борта, одновременно поразили цель.

Поражение наземной цели двумя ракетами: одна, затем вторая. Фото: DGA

Naval News сообщает, что испытания проводились "в боевых условиях".

В пресс-релизе ВМС Франции пояснили, что это испытание проводилось в эксплуатационных условиях: "Чтобы укрепить оперативные ноу-хау ВМС Франции, эти стрельбы проводились в условиях, идентичных тем, которые встречаются в эксплуатации. Таким образом, ВМС Франции демонстрируют свою способность синхронизировать удары по суше на глубине, от разных подразделений и по одной цели".

Стрельба велась ракетой разработки фирмы MBDA. С 2017 года изделие входит в арсенал фрегатов класса FREMM, а с недавнего времени ей вооружаются подводные лодки класса " Сюффрен". На вооружении ВМС Франции ракета принята под обозначением MdCN – Missile de Croisière Naval (Военно-морская крылатая ракета). Как заявлено, данная ракета даёт возможность Франции проецировать "суверенную мощь".

В ходе проведённых стрельб было установлено, что корабли ВМС Франции могут поражать цели с большого расстояния и с высокой точностью. По мнению командования французского флота проведённые пуски позволяют "повысить военную мощь Франции с первых моментов кризиса, тем самым влияя на волю конкурентов".

Как сообщается, ракета MdCN обеспечивает уникальные оперативные возможности, позволяющие наносить высокоточные удары на очень большой дальности по чувствительным целям, как политическим, так и военным. Пуск ракеты производится из компактной универсальной вертикальной пусковой установки A70 SYLVER. Данная УВП также может снаряжаться другими ракетами разработки MBDA и зенитными ракетами семейства ASTER. Отмечено, что пуск MdCN (она же NCM) может производится из 21-дюймового торпедного аппарата подводной лодки. 

Характеристики MdCN: масса – 1400 кг, масса боевой части – 300 кг, длина – 6,5 м, дальность пуска с корабля – до 1400 км, дальность пуска с подводной лодки – до 1000 км.

#новости #армия #оружие #франция #ракеты #военные новости #флот
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