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crazycat21
Польша и Литва проводят учения по защите Сувалкского коридора
Две страны НАТО проводят совместные манёвры у границ России и Белоруссии

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Источник фото: kariuomene.lt

Страны коллективного Запада, которые по сути сами развязали гибридную войну против России, всё никак не угомонятся. Из европейских столиц постоянно доносятся голоса о том, что Россия в скором времени якобы на кого-то там нападёт. Хотя России это абсолютно не надо. Нет никакого смысла. И под прикрытием таких заявлений о якобы возможной "агрессии" со стороны нашей страны Североатлантический альянс стягивает войска к границам России и Белоруссии и постоянно проводит военные манёвры.

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Стало известно, что Польша и Литва проводят учения по защите Сувалкского коридора. Этот самый коридор на карте – кратчайшее расстояние между Калининградской областью и Гродненской областью Белоруссии. Находится он на границе Польши и Литвы. Его протяжённость составляет всего 64 километра. О проведении учений под названием "Храбрый грифон" сообщило командование армии Литвы. Манёвры продлятся до 26 апреля. 

Основная цель учений, проводимых пехотной бригадой "Жемайтия", – отработка умений штаба бригады и подчиненных подразделений планировать и выполнять оборонительные военные действия во взаимодействии с союзниками по НАТО. Со стороны Польши задействованы подразделения 15-й механизированной бригады [судя по сообщению командования Литвы, прим.].

В ходе проводимых учений более 1500 военнослужащих и 200 единиц военной техники отработают сценарий обороны на подступах к Сувалкскому коридору согласно двустороннему плану Литвы и Польши, – говорится в сообщении. 

Также заявлено, что в манёврах будут задействованы союзники из США. Кроме того, учения будут поддерживаться истребителями союзников, которые в настоящее время выполняют миссию воздушной полиции в странах Балтии.

С Польшей и Литвой всё понятно. Они сами себя напугали. Американцы то причём? Вопрос не требует ответа.

#новости #сша #политика #армия #польша #военные новости #литва
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