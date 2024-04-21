Самолёт был передан в разобранном виде

L-39ZA. Фото: Министерство обороны Литвы / commons.wikimedia.org

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине всевозможную военную "помощь". Одними из самых ярых сторонников того, чтобы эта помощь не прекращалась, являются республики Прибалтики. Правда, объёмы военных поставок со стороны этих стран не так велики, как со стороны той же Польши, особого перелома в закономерный ход событий не внесут. Но трансатлантическая солидарность берёт своё. Да и в прибалтийских столицах очень хотят чувствовать себя Западом, хотя тут всё достаточно спорно.

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Фото: Министерство обороны Литвы

Стало известно, что Литва передала Киеву очередной пакет военной помощи. Об этом сообщило министерство обороны этой маленькой, но очень "гордой" прибалтийской республики. Согласно сообщению, груз уже получен прибыл на Украину. Среди прочего переданного военного барахла указан списанный "лёгкий штурмовик" L-39ZA Albatros чешского производства.

Сегодня в Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали ВСУ легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде.

Также в сообщении указано, что в вооружённых силах Литвы данный самолёт использовался для подготовки офицеров управления истребителями [вероятно, речь об авианаводчиках] и для обеспечения боеготовности лётчиков.

Передача этого последнего (неисправного) литовского учебно-тренировочного самолёта, который назвали "лёгким штурмовиком", была анонсирована ещё в январе 2022 года, но состоялась только сейчас. Сам же самолёт был приобретён Литвой у Чехии ещё в 1998 году. Всего было закуплено две таких машины.

Понятно, что такая помощь со стороны Вильнюса не слишком поможет киевским деятелям, которые только кричат, что им необходимо закрыть небо Украины. Но, как говорится, с миру по нитке – нищему на рубаху. И этот учебно-тренировочный самолёт действительно может использоваться в качестве лёгкого штурмовика. Дело в том, что L-39ZA Albatros имеет четыре подкрыльевых точки подвески вооружения и оснащён двуствольной 23-мм пушкой, установленной под фюзеляжем. Только долго ли он будет летать? Вопрос риторический.